Conte verabschiedet “August”-Dekret

Rom – Rund 25 Milliarden Euro enthält des sogenannte "August-Dekret", welches die Regierung Conte gestern verabschiedet hat.

Mit dem Hilfspaket sollen verschiedene Sektoren unterstützt werden. So gehen zum Beispiel Beiträge an italienische Familien mit niedrigen Einkommen, Gastronomiebetriebe sowie die Autoindustrie. Des weiteren profitieren insgesamt 29 Kunststädte wie Venedig, Florenz und Rom von den Hilfsgeldern. Vorgesehen ist die Unterstützung aller Tourismusbetriebe in den Stadtzentren, die einen Einnahmeverlust von 50 Prozent erlitten haben.

