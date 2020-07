Corona: Zahl der Infizierten sinkt in Italien

Rom – Die Zahl der Corona-Infizierten in Italien geht zurück. Am Freitag hat es 250 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben, das sind 50 weniger als am Tag zuvor.

Weil Infektionen vom Ausland eingeschleppt wurden, hat Gesundheitsminister Roberto Speranza (im Bild) am Freitag in Zusammenhang mit Rumänien und Bulgarien neue Bestimmungen erlassen.

Wer aus diesen Ländern nach Italien einreist, muss – wie im Fall von weiteren Risikoländern – zwei Wochen in Quarantäne gehen.

Todesopfer wurden ebenfalls nur fünf gemeldet, am Donnerstag waren es noch zehn. Am meisten Infektionen verbucht die Emilia-Romagna mit über 60 Neu-Infizierten verbucht, gefolgt von der Lombardei und dem Veneto.