Damien Chazelle schwärmt vom Filmfestival in Venedig

Vor dem Start der Filmfestspiele Venedig hat der diesjährige Jurypräsident Damien Chazelle seine Vorfreude betont. “Es fühlt sich an wie eine große Verantwortung, aber ich bin vor allem so aufgeregt, hier zu sein und Filme zu sehen”, sagte der 38-jährige Regisseur (“La La Land”) der dpa am Rande des traditionellen Empfangs des Magazins “Variety” im Hotel Danieli am Canal Grande in Venedig. “Ich fühle mich geehrt, dass ich gefragt wurde.”

Das Filmfestival eröffnet Mittwochabend mit dem Film “Comandante” des italienischen Regisseurs Edoardo De Angelis. Das Drama ist einer der 23 Beiträge, die um den Goldenen Löwen konkurrieren.

“Wenn ich mir das diesjährige Programm ansehe, ist es wirklich gut”, sagte der US-Amerikaner Chazelle. Er bewundere viele der Filmemacher im Wettbewerb. Als Jurypräsident werde er sehr demokratisch sein, sagte er. “Ich habe mir noch nicht das Recht verdient, ein Tyrann zu sein. Also werde ich es mit demokratisch versuchen.”