Venedig – Venedig erlebte am vergangenen Wochenende einen wahren Besucheransturm: Über 150.000 Menschen strömten in die Lagunenstadt und sorgten für teils bedrückende Szenen. Ein Video, das in den sozialen Medien kursiert, zeigt eine schier unvorstellbare Menschenmenge, die sich dicht an dicht über die berühmte Rialtobrücke schiebt.

Die Bilder der überfüllten Gassen und langen Warteschlangen gingen um die Welt. Besonders rund um den Markusplatz und die Hauptattraktionen kam es zu enormen Menschenansammlungen. Viele Besucher berichteten von stundenlangem Anstehen und stark eingeschränkter Bewegungsfreiheit.

Der Ansturm entfacht erneut die Debatte über den Massentourismus in Venedig. Erst im vergangenen Jahr hatte die Stadt eine Eintrittsgebühr für Tagesgäste eingeführt, um den Besucherandrang besser zu regulieren – doch das vergangene Wochenende zeigt, dass das Problem weiterhin besteht.

🚨”Amore come to Venice 🫣” This is Venice, the Rialto Bridge, this Carnival weekend Keep that in mind—Italy 🇮🇹can get unbelievably crowded pic.twitter.com/j9NxVerdAM — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) February 18, 2025

Influencerduo gibt Verhaltenskodex für Venedig-Besucher heraus

Angesichts des enormen Andrangs am Wochenende hat das in Venedig bekannte Influencerduo @nikoeteo eine Art Verhaltenskodex für Touristen erstellt. Mit einer Prise Ironie, aber auch ernstem Appell, rufen sie dazu auf, sich rücksichtsvoller zu verhalten, um das Zusammenleben von Einwohnern und Gästen zu verbessern.

In ihrem Video geben sie fünf einfache, aber wichtige Tipps:

Gehe auf der rechten Seite und bleibe in Bewegung – so bleibt der enge Platz in den Gassen und auf den Brücken für alle passierbar.

Bleibe nicht auf Brücken stehen – sie sind keine Aussichtspunkte, sondern Verkehrswege.

Nimm den Rucksack vor dem Einsteigen ins Vaporetto ab – das erleichtert den anderen Fahrgästen den Zugang.

Benutze deinen Regenschirm nicht wie ein Lichtschwert – besonders in den engen Gassen kann das gefährlich werden.

Entdecke Venedig abseits der Touristen-Hotspots – die Stadt hat weit mehr zu bieten als den Markusplatz, die Rialtobrücke oder die Ponte dell’Accademia. Wer sich in die weniger bekannten Viertel verirrt, erlebt das authentische Venedig.

Zusätzlich warnen die beiden vor einer wachsenden Gefahr: “Taschendiebe sind in Venedig gerade ein großes Problem.” Besucher sollten daher besonders aufmerksam sein und auf ihre Wertsachen achten.

Mit ihrem augenzwinkernden, aber nachdrücklichen Appell wollen @nikoeteo das Bewusstsein für rücksichtsvollen Tourismus stärken – ein Thema, das in Venedig angesichts des Massentourismus immer dringlicher wird.