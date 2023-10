Das schönste Hotel der Welt liegt in Italien

Moltrasio – Das Lifestyle-Magazin „50 Best“ hat das schönste Hotel der Welt auserlesen. Dieses befindet sich den Experten zufolge in Italien.

Wer davon träumt, im Luxus reicher Adelsfamilien zu schwelgen, soll im Passalacqua Hotel am Comer See genau richtig liegen. Dies geht zumindest aus dem Ranking hervor, das einmal jährlich erstellt wird.

Während Europa die Spitzenposition innehat, befinden sich dahinter vor allem Hotels aus Asien, so etwa das Rosewood in Hongkong auf Rang zwei und das Four Seasons in Bangkok auf dem dritten Platz.

Das Passalacqua Hotel liegt am Westufer des Comer Sees in der Gemeinde Moltrasio und wirkt auf den ersten Blick eher wie ein barockes Schloss mit weitläufiger Parkanlage als ein Hotel.

Das liegt wohl daran, dass Hotel tatsächlich eine private Villa war, die im 18. Jahrhundert erbaut wurde. In dem wenig bescheidenen Wohnhaus lebte der Komponist Vincenzo Bellini.

Eingerahmt wird der Gebäudekomplex vom klaren Bergwasser des Comer Sees sowie von traumhaften Terrassengärten, die von Zypressen und verspielten Gartenbepflanzungen gesäumt werden.

Im Hotel werden nur 24 Gästezimmer vermietet: Neben der Hauptvilla sind vier davon im sogenannten Palazzo untergebracht bei dem es sich um die ehemaligen Bestallungen handelt, die aufwändig restauriert wurden. Hinzu kommt die sogenannte Suite unten am See mit vier weiteren Zimmern.

Im Inneren werden die Besucher von originalen Fresken, Deckenschnitzereien, vergoldeten Spiegel, Bilder aus längst vergangenen Tagen, antiken Möbel und Murano-Kronleuchtern in eine andere Zeit versetzt.

In den Terrassengärten, die sieben Hektar umfassen, befinden sich Olivenhaine, Rosen, Mimosen und natürlich auch eine Poolterrasse.

Trotz des antiken Flairs darf ein Wellnessbereich mit Sauna und Dampfbad natürlich nicht fehlen. Der Luxus schlägt sich allerdings auch auf die Brieftasche nieder. Gäste müssen pro Übernachtung im einem der Prunkzimmer mit Preisen ab 1.300 US-Dollar rechnen.