Demo gegen Grünen Pass auch in Bozen

Rom – Lega-Chef Matteo Salvini macht gegen die neuen Regeln für den Grünen Pass mobil. Er beanstandet, dass die Betreiber von Gastronomiebetrieben die Kontrollfunktion innehaben. Sie müssen prüfen, ob ihre Gäste den Grünen Pass haben. Besonders hart würden die neuen Bestimmungen die Jugendlichen treffen, die dadurch beinahe zum Impfen gezwungen werden, so Salvini.

In mehreren italienischen Städten gab es daher am Samstag Proteste. Auch in Bozen wurde gegen den Grünen Pass protestiert. Im Zentrum haben sich laut der Tageszeitung Alto Adige rund 1.000 Demonstranten versammelt. Mit dem Slogan “Für Demokratie und Freiheit” traten sie gegen eine Impfpflicht und die Anwendung des Grünen Passes für das tägliche Leben ein. Am Rednerpult sprach auch Anwältin Renate Holzeisen. Sie vertritt das nicht impfwillige Sanitätspersonal in Südtirol.

Bei der Kundgebung wurde von einer “Gesundheitsdiktatur” gesprochen, da der “Grüne Pass einem Impfzwang gleichkommt”. Bekanntermaßen wird das Impfzertifikat in Italien ab dem 6. August für Besuche von Restaurants, Bars, Kinos, Theater, Schwimmbäder und Museen zur Voraussetzung.