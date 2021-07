Demo unter der Wohnung des Bürgermeisters: “Ihr seid Squadristi und Feiglinge”

Pesaro – Anlässlich einer Demonstration von Impfgegnern und Coronaleugnern, die sich gegen die Einführung des „Grünen Passes“ richtete, kam es zu einem sehr bedenklichen Vorfall. Die Familie des Bürgermeisters von Pesaro, Matteo Ricci, wurde von Dutzenden von protestierenden und laut Sprechchöre schreienden „No Vax“ dazu gezwungen, sich in der Wohnung einzuschließen. Matteo Ricci, der nicht zu Hause war, musste während einer Fernsehdiskussionssendung, an der er teilnahm, von seiner Frau erfahren, dass wütende Impfgegner und Corona-Leugner unter seiner Wohnung eine Kundgebung abhielten.

Matteo Ricci zeigte sich nach dem Vorfall entsetzt. „Ihr seid Squadristi und Feiglinge, ich zeige euch alle an“, so der Bürgermeister von Pesaro, der viele Solidaritätsbekundungen von Bürgermeisterkollegen erhielt. „Das, was meiner Familie passiert ist, kann allen Bürgermeistern, die immer an vorderster Front stehen, geschehen“, so Matteo Ricci.

„Es ist nicht zu glauben. Eine „No Vax“-Kundgebung unter meiner Wohnung. Und ich bin nicht einmal zu Hause. Meine Frau und meine Kinder sind sprachlos und verängstigt. Ihr seid Squadristi, schämt euch. Ihr wisst nicht einmal, was Freiheit ist. Wie auch unser Präsident Mattarella sagt, ist die Impfung eine staatsbürgerliche und moralische Pflicht“, so Matteo Ricci auf seinen Seiten in den sozialen Netzwerken.

Matteo Ricci, der nicht nur Bürgermeister von Pesaro, sondern auch Präsident der Vereinigung der italienischen Gemeinden und Lokalverwaltungen ALI (Autonomie Locali Italiane) und Koordinator der Bürgermeister der Demokratischen Partei ist, gilt als Verfechter des „Grünen Passes“ und der Impfkampagne. Matteo Ricci beklagt, dass die Anfeindungen, denen die Lokalpolitiker, insbesondere die Bürgermeister, ausgesetzt seien, immer häufiger werden.

„Die Lokalverwalter stehen in der Covid-19-Notlage an vorderster Front. Zuerst während der Schließungen und jetzt wegen der Impfgegner, die Unruhe stiften, haben die Einschüchterungen und Anfeindungen zugenommen. Wir Bürgermeister sind nicht nur als Verwalter, sondern auch als Vermittler positiver Botschaften exponiert. Bereits im November letzten Jahres haben viele von uns die Kampagne „Impfen ist Pflicht“ ins Leben gerufen und – um erneute wirtschaftsschädigende Schließungen zu verhindern – den Vorschlag, für den Zugang zu stark frequentierten Orten einen „Grünen Pass“ zu verlangen, lanciert“, so Matteo Ricci gegenüber der Onlinezeitung HuffPost.

Grazie a tutti per la solidarietà. Ho dato mandato al mio legale di denunciare tutti. È inammissibile quello che è successo e non sarà difficile individuare i responsabili. Gestione dell’ordine pubblico inadeguata, ho scritto al Ministro Lamorgese. Quanto accaduto alla mia famiglia può accadere a tanti altri sindaci sempre esposti in prima linea. Posted by Matteo Ricci on Thursday, July 29, 2021

„Während ich mich von Turin aus auf die Zuschaltung zur Sendung vorbereitete, erhielt ich von Zuhause die Nachricht, dass sich in meiner Straße unter meiner Wohnung Dutzende von Impfgegnern versammelt hatten. Sie haben mehr als eine halbe Stunde lang laut Sprechchöre gerufen und haben an der Klingel meiner Wohnung geläutet. So etwas habe ich nicht erwartet. Ich wusste, dass es in ganz Italien, auch in Pesaro, Demonstrationen gab, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie die Dreistigkeit und Feigheit besitzen würden, nachts zu meinem Haus zu kommen. Sie sind Feiglinge und Squadristi“, geht Matteo Ricci mit den Demonstranten hart ins Gericht.

„Ich habe an Minister Lamorgese und den Präfekten geschrieben. Es ist unerhört, dass dies zugelassen worden ist und dass niemand eingegriffen hat. Sie müssen die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass dies auch anderen passiert“, so der Bürgermeister von Pesaro, der ankündigte, alle Teilnehmer der Kundgebung unter seinem Haus anzuzeigen.

Tre minuti di cori VIOLENTI, FATTI DA SQUADRISTI. Rimaniamo senza parole per tutta questa MANIPOLAZIONE DEI FATTI, che Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, sta tentando di fare sui suoi profili social. AGIREMO PER VIE LEGALI.TRA I TESTIMONI LE FORZE DELL'ORDINE. Posted by IoApro on Thursday, July 29, 2021

Die Anti-Lockdown-Bewegung „IoApro“, die die Kundgebung organisiert hatte, wies die Anschuldigungen des Bürgermeisters entrüstet zurück. Sie beschuldigte ihrerseits Matteo Ricci, den Vorfall manipulieren zu wollen, und fügte hinzu, dass die Protestkundgebung lediglich drei Minuten gedauert hätte und zudem von den Ordnungskräften überwacht worden wäre. „IoApro“ kündigte ebenfalls rechtliche Schritte an. „Niemand hat geklingelt. Es ging nicht darum, ihn oder seine Familie einzuschüchtern, sondern einfach darum, Matteo Ricci die Proteste einiger seiner Bürger zu übermitteln, die er anscheinend völlig ignoriert“, so die Anti-Lockdown-Bewegung.

Der Vorfall in Pesaro wird wohl ein gerichtliches Nachspiel haben. Die Kundgebung und die Reaktionen zeigen aber vor allem, dass die Auseinandersetzungen zwischen Impfgegnern und Befürwortern des „Grünen Passes“ immer hitziger werden.