Demos gegen Green Pass und Impfung in Italien

Zahl der Protestierenden hielt sich in Grenzen

Rom – In Italien ist es am Samstag in mehreren Städten zu Protesten von Impfkritikern und Green Pass-Gegnern gekommen. Bekanntlich wird der Green Pass ab 15. Oktober für Arbeitnehmer im öffentlichen und im privaten Sektor zur Pflicht.

Die größten Kundgebungen haben in Rom, Mailand und Turin mit einigen tausend Teilnehmern stattgefunden. In anderen Ortschaften fielen die Demonstrationen deutlich kleiner aus.

Derzeit werden außerdem Unterschriften für ein Referendum gesammelt, um den Grünen Pass zu Fall zu bringen.