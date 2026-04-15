Aktuelle Seite: Home > Italien > Der gigantische Etsch-Gardasee-Tunnel öffnet sich zum Testlauf
Wasser marsch!

Der gigantische Etsch-Gardasee-Tunnel öffnet sich zum Testlauf

Mittwoch, 15. April 2026 | 17:07 Uhr
Mori Etsch-Gardasee-Tunnel
Provinz Trient
Schriftgröße

Von: luk

Rovereto/Gardasee – Seit Dienstag, 14. April, ist die jährliche Funktionsprüfung eines ganz besonderen Bauwerks im Gange: Der Etsch-Gardasee-Tunnel bei der Ausfahrt Rovereto Süd der Brennerautobahn ist im Notfall von entscheidender Bedeutung, um Hochwasser entlang der Etsch zu vereiteln. Droht eine derartiges Ereignis, wird der Entlastungsstollen geöffnet und Wasser wird von der Etsch in den Gardasee südlich von Torbole eingeleitet.

Der Ernstfall kommt nur selten vor, die Funktionsprüfung des Etsch-Gardasee-Tunnels findet indes jährlich statt. Dabei testet der Trentiner Landesdienst für Wildbach- und Lawinenverbauung die Abläufe sowie die Öffnungs- und Schließmechanismen.

Die Maßnahme sei entscheidend, um die Funktionsfähigkeit des Systems zur Ableitung von Hochwasser aus der Etsch in den Gardasee sicherzustellen. Anders als üblich findet die Überprüfung heuer nicht Mitte März, sondern erst Mitte April statt. Grund dafür war ein ungewöhnlich niedriger Wasserstand an der Einmündung des Tunnels, verursacht durch Wartungsarbeiten an den Schleusen beim Wehr in Mori durch das Unternehmen Hydro Dolomiti Energia. Erst nach Wiederherstellung normaler Pegelstände konnte ein neuer Termin festgelegt werden, wie die Provinz Trient mitteilt.

ANSA/Elisabeth Mair

Bei den Testarbeiten sind mehrere Öffnungs- und Schließmanöver der Schleusen vorgesehen, um Entlastung, Kalibrierung und Dichtheit zu überprüfen. Die Öffnungen der knapp zehn Kilometer langen Stollen erfolgen in Intervallen über einen Zeitraum von insgesamt höchstens vier Stunden.

Dabei wird eine durchschnittliche Wassermenge von rund 25 Kubikmetern pro Sekunde in den Gardasee abgeleitet, mit Spitzenwerten von bis zu 100 Kubikmetern pro Sekunde. Mit dem Wasser gelangen auch geringe Mengen an Schlamm und Sand in den See.

Besondere Aufmerksamkeit gilt während der Arbeiten der Sicherheit. Insbesondere im Bereich der Mündung der Stollen in den Gardasee.

Hier ein Video der Tests aus dem Jahr 2024:

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Podini bricht Lanze für Atomkraft: “Wind und Sonne reichen nicht”
Kommentare
99
Podini bricht Lanze für Atomkraft: “Wind und Sonne reichen nicht”
Landesrätin Pamer: Eine Familie pro Gemeinde ist Solidarität, kein Zwang
Kommentare
77
Landesrätin Pamer: Eine Familie pro Gemeinde ist Solidarität, kein Zwang
Immer mehr Südtiroler im Ausland
Kommentare
64
Immer mehr Südtiroler im Ausland
Eiszeit statt Freundschaft: Trump “schockiert” über Meloni
Kommentare
62
Eiszeit statt Freundschaft: Trump “schockiert” über Meloni
Trump attackiert Papst Leo
Kommentare
51
Trump attackiert Papst Leo
Anzeigen
Zehn Jahre, zwei Freunde und ein gemeinsamer Traum
Zehn Jahre, zwei Freunde und ein gemeinsamer Traum
Weingut Pföstl
Kroatien neu entdecken
Kroatien neu entdecken
20% Südtiroler Vorteilsangebot im Falkensteiner Family Hotel Diadora
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 