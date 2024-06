Der schönste See Italiens liegt im Trentino

Von: mk

Molveno – Zum neunten Mal haben die Umweltschutzorganisation Legambiente und der Touring Club Italiano (TCI) den Molveno-See im Trentino zum schönsten See in Italien gekürt.

Der auf einer Höhe von 822 Metern Meereshöhe gelegene See ist etwa 4,4 Kilometer lang und bis zu 124 Meter tief. Er liegt westlich der Etsch in einem Einschnitt, der die Brentagruppe vom östlich gelegenen Bergrücken des Monte Gazza im Bergmassiv der Paganella abgrenzt und sich von Andalo bis Stenico hinab zieht.

Er ist nach dem Caldonazzosee der zweitgrößte See, der vollständig im Trentino liegt. Am Nordwestufer des Sees liegt der gleichnamige Ort Molveno, der sich als einzige Gemeinde direkt am See befindet.

Seit über 20 Jahren veröffentlichen die Umweltschutzorganisation Legambiente und der Touring Club Italiano die sogenannte „Guida Blu“ – eine Art Leitfaden für nachhaltigen Tourismus an Italiens Stränden und Seeufern.

Der Bürgermeister von Molveno, Matteo Sartori, zeigt sich über die Auszeichnung erfreut. “Dies ist eine erneute Bestätigung. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir die fünf Segel und den Titel des schönsten Sees Italiens für 2024 erhalten haben. Es handelt sich um prestigeträchtige Anerkennungen, die von qualifizierten Institutionen wie Legambiente und Touring Club Italia verliehen werden und uns anspornen, uns immer mehr für die Aufwertung und den Schutz unseres Natur- und Kulturerbes einzusetzen”, erklärte der Bürgermeister laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa.