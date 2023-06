Der Sommerurlaub in Italien wird teuer

Gemäß der Verbrauchergesellschaft “Osservatorio nazionale di Federconsumatori” wird der Sommerurlaub am italienischen Strand teuer. Gemeldet wird ein Preisanstieg von knapp elf Prozent.

So kostet etwa ein Sonnenschirm am Strand derzeit im Durchschnitt 12,79 Euro, wohingegen im Vergleich dazu 11 Euro im Vorjahr zu bezahlen waren. Liegestühle sind um 42 Prozent teurer geworden und kosten nun 8,54 Euro anstelle von 6 Euro. Die Preise für Dienstleistungen wie Yoga- und Pilatesstunden am Strand, Massagen und das Ausleihen von Stand-up-Paddleboards sind dementsprechend ebenfalls gestiegen. Während etwa Yoga- und Pilatesstunden am Strand im Vorjahr noch 12 Euro gekostet haben, werden 2023 15 Euro dafür berechnet. Und wer noch 20 Euro für eine Massage am Strand zahlen durfte, muss nun satte 22,50 Euro in Kauf nehmen.

Die Mietwagenpreise in Italien sind im Vergleich zum Vorjahr allerdings deutlich gesunken. Dies liegt in erster Linie daran, dass Mietwagenfirmen wieder deutlich mehr Fahrzeuge zur Verfügung stellen können. Im direkten Vergleich von Juni 2022 zu Juni 2023 zahlen Urlauber somit gerade fast 40 Prozent weniger. Dennoch werden wohl die Preise auch in diesem Sektor, gerade in Hinblick auf die kommende Hauptsaison, bald wieder steigen.