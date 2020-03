„Der Virus rennt: Wir halten ihn auf und rennen noch schneller“

Mailand – Während in der Lombardei die Zahl der Neuinfektionen und Todesopfer weiter ansteigt und mehrere Krankenhäuser der Region vor dem Kollaps stehen, sorgen die fast abgeschlossenen Arbeiten an einer provisorischen Intensivstation für einen Lichtblick. Die „Feldintensivstation“, die auf dem Sportplatz neben dem Mailänder Krankenhaus „San Raffaele“ errichtet wird, verdankt ihre Entstehung einer von Chiara Ferragni und Fedez lancierten Crowdfundingkampagne, an der mehr als 191.000 Personen teilgenommen haben. Dank des Erlöses der Spendenaktion – es handelt sich um mehr als 3,8 Millionen Euro – können schwerkranken Coronavirus-Patienten viele neue Intensivbetten zur Verfügung gestellt werden.

Grazie alla campagna solidale di @Fedez e @ChiaraFerragni e alle 191mila persone che hanno donato sono partiti all’Ospedale San Raffaele i lavori per una nuova terapia intensiva da campo dedicata all’emergenza #coronavirus. pic.twitter.com/V8nNI1eLEa — San Raffaele Milano (@SanRaffaeleMI) March 14, 2020

In der Lombardei ist bereits seit mehreren Tagen ein Wettlauf gegen die Zeit im Gang. Infolge der grassierenden Coronavirusepidemie müssen immer mehr Patienten auf die Intensivstationen verlegt werden, wodurch in der gesamten Region die Intensivbetten knapp werden. An manchen Tagen stehen dem Assessor für Gesundheitsfürsorge der Region Lombardei, Giulio Gallera, zufolge in der gesamten Region kaum mehr als eine Handvoll Intensivbetten zur Verfügung.

In dieser verzweifelten Lage sorgen die fast abgeschlossenen Arbeiten an einer provisorischen Intensivstation für einen Lichtblick. Die „Feldintensivstation“, die auf einem Sportplatz neben dem Mailänder Krankenhaus „San Raffaele“ errichtet wird, verdankt ihre Entstehung einer von Chiara Ferragni und Fedez lancierten Crowdfundingkampagne. Der von der Influencerin und dem Rapper ins Leben gerufenen Spendenaktion gelang es, mehr als 191.000 Menschen anzusprechen und insgesamt über 3,8 Millionen Euro zu sammeln. Bereits seit mehreren Tagen wird an der provisorischen Intensivstation, die in weniger als zwei Wochen in Betrieb gehen soll, Tag und Nacht fieberhaft gearbeitet.

Al San Raffaele sono già partiti i lavori per convertire il campo sportivo dell’Università in un nuovo reparto di terapia intensiva. Dovrebbe essere operativo in sole 2 settimane. Grazie agli operai che lavorano giorno e notte per rendere tutto questo possibile ❤️🙏🏻🇮🇹 pic.twitter.com/7oH4BFIImN — Fedez (@Fedez) March 14, 2020

„Wir hätten nie gedacht, dass wir so schnell die Möglichkeit bekommen, die Fürsorge für unsere schwächsten Patienten – jene, die einer Intensivtherapie bedürfen – zu erweitern“, so der Primar der Abteilung für Anästhesie und Wiederbelebung des Krankenhauses „San Raffaele“ von Mailand, Alberto Zangrillo. Im Namen aller Ärzte und Pflegekräfte dankte Alberto Zangrillo nicht nur Chiara Ferragni und Fedez, sondern jedem einzelnen Spender, der mit seiner Freigiebigkeit zur Errichtung der „Feldintensivstation“ beigetragen hat. Wie das Paar „Ferragnez“ auf Instagram mitteilt, hat die Spendenplattform gofundme.com selbst eine großzügige Summe geschenkt, die anderen Krankenhäusern der Lombardei zugutekommen soll. Die ersten Nutznießer werden die Poliklinik von Mailand und die Krankenhäuser von Cremona und Bergamo sein.

I lavori al IRCCS Ospedale San Raffaele per il nuovo reparto di terapia intensiva che sarà prestissimo disponibile… Pubblicato da Medical Facts di Roberto Burioni su Lunedì 16 marzo 2020

Auch der bekannte Virologe Roberto Burioni ist von der neuen Intensivstation begeistert. „Nach 78 Stunden ununterbrochener Arbeit ist der bauliche und elektrische Teil zu 90 Prozent fertiggestellt. Auf den Fotos ist zu erkennen, wie die Abteilung Form annimmt. Der Virus rennt: wir halten ihn auf der einen Seite auf und auf der anderen rennen wir schneller als er“, so Roberto Burioni auf seiner Facebook-Seite.

La terapia intensiva del @SanRaffaeleMI va avanti giorno e notte. Pavimento installato, i tubi grigi sono quelli idraulici, i cavi verdi quelli elettrici, i tubi di rame quelli che porteranno l'ossigeno per salvare i pazienti che il virus vuole soffocare! Avanti tutta! pic.twitter.com/EGQ0FvUQLf — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) March 15, 2020

Das ist auch dringend nötig. Laut dem Virologen des Krankenhauses „Sacco“ von Mailand, Massimo Galli, den viele neue positive Fälle in der lombardischen Metropole nachdenklich stimmen, wird zu einer „Schlacht von Mailand“ kommen.

MASSIMO GALLI E ALBERTO ZANGRILLO "È inutile illuderci: dobbiamo cercare di contenere il problema a Milano e di essere molto preparati a combattere questa cosa con il massimo dell'efficienza."Massimo Galli con Alberto Zangrillo a Che Tempo Che Fa. Pubblicato da Che tempo che fa su Domenica 15 marzo 2020