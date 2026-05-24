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Dramatische Minuten

Deutsche Familie erleidet Schiffbruch am Gardasee

Sonntag, 24. Mai 2026 | 10:28 Uhr
küstenwache torbole garda
X/La Busa - Archivbild
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Von: luk

Riva del Garda – Am Gardasee hat eine deutsche Familie am Samstag einen dramatischen Zwischenfall erleben müssen: Vater, Mutter sowie ein siebenjähriges Kind waren mit einem Katamaran im Bereich des Nordufers unterwegs, als sie plötzlich in Schwierigkeiten gerieten.

Vor der Westküste bei Riva del Garda wurde ihr Boot gegen die Felsen gedrückt und kenterte in der Folge. Ein anderer Segler, der die Szene beobachtet hatte, setzte umgehend einen Notruf ab. Die Küstenwache aus Torbole begab sich zum Unglücksort und konnte die Schiffbrüchigen aus Deutschland orten und bergen.

Laut Informationen der Küstenwache, erlitten sie zwar einen ordentlichen Schrecken, waren aber ansonsten unverletzt. Vater, Mutter und Kind wurden sicher in den Hafen von Riva del Garda gebracht.

Der beschädigte Katamaran wurde später von einer örtlichen Segelschule geborgen.

Weiterer Zwischenfall etwas südlicher

Nur wenig später kam es zu einem weiteren Einsatz: Zwischen den Inseln San Biagio und Garda lief ein Motorboot auf Felsen auf. Sieben Personen konnten von Küstenwache und Feuerwehr aus ihrer Lage gerettet werden. Das Boot wurde anschließend geborgen und in den Hafen von Porto Torchio bei Manerba geschleppt.

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