Deutsche und Österreicher hinterlassen Stadt im Chaos

Von: Ivd

Lignano – Über Pfingsten wurde die italienische Strandgemeinde Lignano von einer Flut an Party-Urlaubern aus Österreich und Deutschland überrannt. Unter dem Motto „Tutto Gas“ verwandelten sie die Stadt in ein Chaos aus Müll, Lärm und Gewalt.

Seit Jahrzehnten zieht Lignano zu Pfingsten zahlreiche Partygänger an. In diesem Jahr wurden laut Rai News rund 90.000 Besucher erwartet, was zu erheblichen Problemen führte.

Um die erwarteten Massen zu kontrollieren, hatte die Gemeinde eine Reihe strenger Maßnahmen ergriffen. So war der Verkauf von Alkohol nach Mitternacht verboten, ebenso der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum. Das Mitführen von Getränken in Flaschen oder Gläsern sowie Wildcampen und laute Musik nach 1.00 Uhr morgens wurden untersagt. Zudem galt ein Badeverbot nach 20.00 Uhr, und die Strände waren von 1.00 bis 6.00 Uhr morgens gesperrt. Auch das Tragen von Badekleidung außerhalb des Strandes war verboten.

Zur Unterstützung der örtlichen Sicherheitskräfte wurden Polizisten aus Südtirol und Kärnten hinzugezogen, um die überwiegend deutschsprachigen Urlauber in Schach zu halten und die Sprachbarriere zu überwinden.

Trotz Verboten: Exzesse und Verwüstung

Trotz dieser Maßnahmen hinterließen die Party-Urlauber ein riesiges Chaos: Laut APA mussten 30 Personen von Rettungskräften versorgt werden und 15 Männer wurden wegen ihres Zustands ins Krankenhaus gebracht. Ein Dutzend Personen wurde wegen körperlicher Auseinandersetzungen angezeigt. Neben den Personenschäden hinterließ die Partymeute Berge aus Plastikbechern und Pizzakartons, insbesondere in Strandnähe. Anwohner beschwerten sich über Ruhestörungen und Wildcamper. Wer keinen regulären Platz mehr bekommen hat, schlief eben am Strand oder sogar in Beeten.

Bilanz der Einsatzkräfte

Ein Polizist aus Kärnten berichtete dem ORF nach der dritten Partynacht: „Das haben wir überhaupt noch nie erlebt“. Es war der intensivste Einsatz an dem Wochenende. Trotz der vielen Vorfälle meinte er, dass „Tutto Gas“ 2024 „im Großen und Ganzen gut über die Bühne gegangen“ sei.

Die jährlichen Pfingstexzesse in Lignano stellen die Gemeinde vor große Herausforderungen. Trotz aller Maßnahmen bleibt die Frage, wie zukünftige Veranstaltungen besser kontrolliert und die Auswirkungen auf die Stadt minimiert werden können. Die Exzesse sorgen immer wieder für Aufregung und verärgern Anwohner nachhaltig.