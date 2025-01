Die französische Diva und die italienischen Igel

Von: red

Paris – Brigitte Bardot ist längst nicht mehr nur als Schauspielerin bekannt, sondern auch als engagierte Tierschützerin. Nun wird sie das Vorwort zur französischen Ausgabe eines Comics über eine Auffangstation für Igel im Piemont schreiben. Der gesamte Erlös des Comics geht in die Igelrettung.

Im Comic „75 kg Glück“ geht es um die Igelauffangstation „La Ninna“ im norditalienischen Novello und um ihre Geschichte. Die Station ist einzigartig in Europa. Hier werden jedes Jahr zwischen 400 und 500 Igel aufgenommen, gepflegt und wieder ausgewildert.

Der Tierarzt und Gründer der Station Massimo Vacchetta veröffentlichte auf Facebook den Brief den er von Bardot erhalten hat zusammen mit den Worten: „Der Comic ist ein durchschlagender Erfolg und wir planen, ihn in viele Sprachen zu übersetzen.“ Aufmerksamkeit auf den Igel zu lenken sei wichtig, denn „wenn wir nichts unternehmen, um den Rückgang dieser Art zu stoppen, werden die Igel in weniger als 20 Jahren ausgestorben sein. Es ist unsere Pflicht, sie zu schützen, denn von der Gesundheit der Igel hängt auch unser Überleben ab“.

Der Comic stammt von der Karikaturistin Roberta Morucci und wurde von der Französin Florence Marchal ins Französische übersetzt. Letztere schickte Bardot ein Vorabexemplar, welches die 90-jährige Ikone eigenen Angaben zufolge über Weihnachten las. Tief bewegt schrieb sie daraufhin den bereits erwähnten Brief an Vacchetta, lobte seine Arbeit und bot an, ein Vorwort für die Französische Ausgabe zu verfassen.

Seit vergangenem Jahr ist der Igel erstmals in der Roten Liste der bedrohten Arten vom IUCN als potenziell gefährdet eingestuft. Mit dem Erlös des Comics will Vacchetta das erste Krankenhaus in Europa für die kleinen Säugetiere bauen, deren Art aufgrund der sich verschärfenden Umwelt- und Klimakrise immer mehr in Bedrängnis gerät.