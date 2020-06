Die gute Nachricht: Verunfallter Lkw-Fahrer aus höchster Not gerettet

Rosignano – Ein Riesenglück im Unglück hatte am Freitag der Lenker eines großen Lastkraftwagens.

Aus bisher unbekannten Gründen hatte der Lkw-Fahrer am Freitagvormittag auf der Autobahn A12 zwischen Rosignano und Collesalvetti in der Nähe von Livorno in der Toskana die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren. Der Lkw war beim Befahren eines Viadukts ins Schleudern geraten und hatte sich auf Fahrbahn quergestellt. In der Folge hatte die Zugmaschine die Außenbegrenzung der Autobahn durchbrochen.

Salvato dai #vigilidelfuoco il conducente di un Tir ribaltato su un fianco e rimasto in bilico sul viadotto della #A12 al km 203: intrappolato nella cabina di guida, è stato soccorso con una manovra speleo. Intervento in corso #Livorno [#26giugno 13:00] pic.twitter.com/4Bvx8n4TG2 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 26, 2020

Als die Feuerwehr und die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, hing die Zugmaschine, in deren Fahrerkabine der Lenker eingeklemmt war, außerhalb des Viadukts in 30 Metern Höhe über dem Boden. Die Zugmaschine, die nur mehr vom Anhänger gehalten wurde, drohte, sich jederzeit von ihm zu lösen und in den Abgrund zu stürzen.

Den Wehrleuten war sofort bewusst, dass keine Zeit zu verlieren war. Dank der Feuerwehr, die mit einem Leiterwagen und einem Kran angerückt war, und der Einsatzkräfte der Berg-, Wasser- und Höhlenrettung des Saf gelang es, den Fahrer, der sich nicht selbst befreien konnte, aus der Fahrerkabine zu ziehen. Der verletzte Lkw-Lenker wurde erstversorgt und in das Krankenhaus gebracht. Die Autobahn selbst musste für längere Zeit gesperrt und der Verkehr auf die nahe Staatsstraße umgeleitet werden.

#Livorno, Tir in bilico sulla #A12: nella clip il salvataggio del conducente rimasto intrappolato nella cabina di guida. Prosegue la messa in sicurezza dell’area da parte dei #vigilidelfuoco [#26giugno aggiornamento ore 14:00] pic.twitter.com/mr1WgDZ5z4 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 26, 2020

Die Rettung des Lkw-Fahrers aus höchster Not blieb in der italienischen Öffentlichkeit nicht unbemerkt. Viele Leser und Kommentatoren freuten sich darüber, dass in dieser schwierigen Zeit ein Unglück einen guten Ausgang genommen hatte und der Unfalllenker gerettet worden war.

