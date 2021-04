„Die Regeln müssen eingehalten werden“

Minori – Der an der Amalfitanischen Küste gelegene touristische Küstenort Minori war vor wenigen Tagen Schauplatz einer ganz besonders „heißen“ Auflösung eines illegalen Picknicks.

Das illegale gemeinsame „Mittagessen“ am Meer, das von einer Gruppe junger Männer, die zur Protestbewegung „verzweifelter Gastronomen“ „IoApro“(Ich öffne, Anmerkung der Redaktion) gehören, organisiert worden war, wurde nach dem Eingreifen der Lokalpolizei und der Carabinieri höchstpersönlich vom Bürgermeister von Minori, Andrea Reale, aufgelöst. Nach einem längeren Streit mit den Anti-Lockdown-Protestlern nahm Andrea Reale eigenhändig die Tische in die Hand und schob sie beiseite. Die harsche Eigeninitiative stieß unter den Gegnern der Corona-Einschränkungen auf heftige Kritik.

„So benimmt man sich nicht. Wir alle wollen die Freiheit, aber das war kein zivilisiertes Verhalten“, so die Entgegnung des Bürgermeisters von Minori.

Es ist allgemein bekannt, dass es die verordneten Corona-Einschränkungen verbieten, in einer „roten Zone“ im Freien zu Mittag zu essen. Das Verbot hielt aber eine Gruppe von jungen Männern, die zur Protestbewegung „IoApro“ gehören, nicht davon ab, auf der Strandpromenade des an der Amalfitanischen Küste gelegenen touristischen Küstenortes Minori ein provokatorisches „Protestmittagessen“ zu organisieren.

Nachdem sie sich von einem geschlossenen benachbarten Lokal Stühle „ausgeliehen“ und zwei Tische zusammengeschoben hatten, packten sie belegte Brote und Getränke aus und genossen mit heruntergezogenen Mundnasenschutzmasken ihr Mittagsmahl am Strand. Um ihre Protestaktion filmisch zu dokumentieren, ließen sie ihre Freunde und Gleichgesinnten am Mittagsmahl live auf Facebook teilhaben.

🔴🔴🔴TG1 e TG5 riportato l'intervento del Sindaco di MinoriAndrea Reale ha dichiarato che non avrebbe posto nessun problema se avessero chiesto regolare autorizzazione, come fatto altrove. La prepotenza e l'incivilta vanno sempre condannate.Questi signori hanno offuscato la loro stessa protesta con il loro comportamento irrispettoso della comunità, delle forze dell'ordine e delle autorità. Posted by ViaNova on Sunday, April 4, 2021

Das illegale Picknick blieb aber nicht lange unbemerkt. Schon bald wies eine Beamtin der Lokalpolizei, zu der sich kurze Zeit später auch eine Streife der Carabinieri gesellte, die jungen Leute auf die gesetzeswidrige Natur ihrer Aktion hin und forderte die Protestierer auf, ihr Essen zusammenzupacken und den Ort zu verlassen. Die jungen Aktivisten der Protestbewegung „IoApro“, die in ganz Italien Anti-Lockdown-Aktionen durchführt, bestanden aber darauf, dass es vollkommen legitim sei, gemeinsam auf der Strandpromenade zu essen.

Als auch noch der Bürgermeister von Minori, Andrea Reale, hinzukam, schien die bereits „heiße“ Diskussion außer Kontrolle zu geraten. Angesichts der Provokationen der Anti-Lockdown-Protestler riss Andrea Reale endgültig der Geduldsfaden. Er beschloss, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Trotz der Proteste und des wilden Geschreis der jungen Männer schob er die Tische zurück an ihrem Ort. Mit seinem harschen Eingreifen beendete der Bürgermeister von Minori das illegale Picknick.

Unter den Lockdown-Gegner erntete das harsche Eingreifen des Bürgermeisters heftige Kritik. Andrea Reale verteidigte aber sein Vorgehen.

„So benimmt man sich nicht. Die Regeln müssen eingehalten werden. Wir und diese jungen Leute stehen auf der gleichen Seite. Wir wollen alle unsere Freiheit zurückgewinnen und zu einem normalen Leben zurückkehren. Da ich nicht nur als Bürgermeister an vorderster Front stehe, sondern auch Besitzer eines Hotels bin, das wegen der Covid-19-Notlage seit Monaten geschlossen ist, kann das niemand besser verstehen als ich. Was uns aber trennt, ist die Herangehensweise an das Thema. In einem Umfeld, in dem die Gemeinschaft sehr wohl verstanden hat, dass es im Interesse aller ist, die geltenden Regeln zu respektieren, haben sie sie gebrochen und damit einen Akt der Unhöflichkeit und Unzivilisiertheit begangen“, so Andrea Reale.

„Hier bei uns ist die Covid-19-Lage noch immer beängstigend. Gestern sind von der Amalfiküste 160 neue Fälle gemeldet worden. Wir müssen weiterhin wachsam bleiben. Anstatt die Beamten der Lokalpolizei und der Carabinieri, die nur ihre Pflicht tun, zu provozieren, wäre es besser zusammenzuarbeiten“, abschließend der energische Bürgermeister von Minori.