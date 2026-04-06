Diesel und Benzin: Hamsterkäufe und steigende Preise

Von: ka

Rom – Der Krieg im Nahen Osten sowie die Blockade der Straße von Hormus durch den Iran treiben die Erdölpreise in die Höhe. Mit der Senkung der Steuern auf Diesel und Benzin versucht die Regierung in Rom, die Preisspirale zu dämpfen.

Sie berücksichtigt jedoch nicht die tief im Bewusstsein verankerte Angst der Autofahrer, mit leerem Tank dazustehen. Dies hat vermehrt „Panik”- und Hamsterkäufe zur Folge, was lokal zu Engpässen bei der Treibstoffversorgung führt. Ein nationaler Notstand liegt zwar nicht vor, das Tankstellennetz steht jedoch unter Druck. „Der Ansturm auf die günstigsten Tankstellen hat einige von ihnen leergeräumt, während die Preise für Benzin und Diesel wieder steigen. Mit verschärften Kontrollen gegen Spekulationen versucht die Regierung in Rom, diesem Trend entgegenzuwirken“, so der Corriere della Sera. Ob sie dabei Erfolg haben wird?

Die Schilder mit der Aufschrift „Diesel ausverkauft“ oder „Benzin ausverkauft“, die vor einigen Wochen an verschiedenen italienischen Tankstellen – von Treviso bis Como, im städtischen Tankstellennetz und in einigen Fällen sogar an Autobahntankstellen – auftauchten, haben bei den Autofahrern eine mittlerweile vertraute Reaktion ausgelöst: die Angst, mit leerem Tank dazustehen. Derzeit handelt es sich jedoch eher um eine Wahrnehmung, die durch das internationale Umfeld genährt wird – mit dem erneuten Anstieg geopolitischer Spannungen und dem Krieg im Iran, der die Volatilität auf den Energiemärkten zurückgebracht hat –, als um einen echten Notfall aufgrund vermeintlicher Engpässe bei raffinierten Rohstoffen. Wir stehen nicht vor einer „Knappheit“, aber es ist klar, dass die Entwicklung des Konflikts und die Wiederöffnung – oder Nicht-Wiederöffnung – der Straße von Hormus, durch die ein Fünftel des weltweiten Öls transportiert wird, aufmerksam beobachtet werden muss.

Dieser in den vergangenen Wochen beobachtete Engpass war sehr begrenzt und vor allem vorübergehend. Grund für die leeren Tanks war kein struktureller Zusammenbruch der Lieferkette, sondern die Senkung der Verbrauchsteuer um 24,4 Cent pro Liter, die am 19. März per Notverordnung beschlossen wurde, um die Auswirkungen der Ölkrise auf die Verbraucher abzufedern. Diese Senkung hätte zumindest theoretisch die Rechnung an der Zapfsäule verringern sollen. In der Praxis hatte sie jedoch einen selektiven Ansturm auf die günstigsten Tankstellen ausgelöst.

Andererseits ändert sich das Verbraucherverhalten in der Regel, wenn der Preis plötzlich sinkt. Man versucht, früher als nötig vollzutanken und häufiger zu tanken, um sich die Ersparnis zu „sichern“, solange sie anhält. Dieser Mechanismus war bereits in Zeiten großer Unsicherheit zu beobachten, sei es während Pandemien – etwa bei bestimmten Hygieneartikeln während der Coronapandemie – oder in Zeiten von Energieknappheit: Es mangelt nicht an Produkten, aber die Nachfrage konzentriert sich plötzlich auf das Horten von Vorräten.

Und genau das ist im Kraftstoffnetz passiert. Nicht alle Tankstellen haben die Steuersenkung mit derselben Geschwindigkeit auf den Endpreis übertragen. Laut dem Observatorium des Ministeriums für Unternehmen und Made in Italy Mimit haben in den Tagen nach dem 23. März nur 60 Prozent der Tankstellen die Preise tatsächlich gesenkt. In einigen Fällen – immerhin 11,4 Prozent – waren sogar Preiserhöhungen zu verzeichnen. Die Folge war eine starke Verlagerung der Autofahrer zu den günstigeren Tankstellen.

Sicher ist, dass Tankstellenbetreiber nicht über unbegrenzte Vorräte verfügen. Jede Tankstelle verfügt über eine bestimmte Lagerkapazität – in der Regel zwischen 15.000 und 30.000 Litern – und wird nach einem festgelegten Zeitplan beliefert, nicht sofort. Wenn sich die Nachfrage innerhalb weniger Tage verdoppelt oder verdreifacht, weil eine Tankstelle zu einem deutlich niedrigeren Preis verkauft, kann ein Vorrat, der für eine Woche ausgelegt ist, innerhalb von 48 Stunden aufgebraucht sein. Die vor etwa zwanzig Tagen zu sehenden Schilder „Ausverkauft“ sind deshalb nicht als Zeichen einer nationalen Versorgungskrise zu verstehen, sondern als Symptom einer lokalen und vorübergehenden Verzerrung: Einige Tankstellen wurden buchstäblich gestürmt, während andere – oft preislich weniger wettbewerbsfähig – weiterhin mit normalen Absatzmengen arbeiteten.

Auch wenn die Gefahr, tatsächlich ohne Kraftstoff dazustehen, derzeit noch gering erscheint, gibt es ein anderes konkretes Problem für Familien und Unternehmen: Der Preis an der Zapfsäule steigt weiter an – und das trotz der von der Regierung beschlossenen Steuersenkung. Die neuesten Daten des Mimit vom Samstag, dem 4. April 2026, zeigen einen erneuten Anstieg. Auf dem italienischen Straßennetz wird Selbstbedienungsbenzin im Durchschnitt für 1,777 Euro pro Liter verkauft, was einem Anstieg gegenüber den 1,763 Euro vom Vortag entspricht. Selbstbedienungs-Diesel kostet hingegen im Durchschnitt 2,130 Euro pro Liter, gegenüber 2,096 Euro am Vortag. Auf dem Autobahnnetz, wo die Preise traditionell höher sind, kostet Selbstbedienungsbenzin durchschnittlich 1,811 Euro und Diesel 2,145 Euro pro Liter.

Es sind Zahlen, die ein nur scheinbares Paradoxon offenbaren. Die Senkung der Verbrauchsteuern hat den Preisanstieg zwar abgeschwächt, jedoch nicht ausreichend, um die Auswirkungen des internationalen Marktes auszugleichen. Die Spannungen im Nahen Osten, die Angst vor neuen Versorgungsengpässen und der Anstieg der Ölpreise wirken sich nämlich nach wie vor auf die Endpreise aus.

Um zu verhindern, dass die internationale Preisvolatilität zu Spekulationen im Inland führt, hat die Regierung die Kontrollen entlang der gesamten Lieferkette intensiviert. In Zusammenarbeit mit der Finanzpolizei haben das Mimit und das Finanzministerium groß angelegte Überprüfungen eingeleitet. Bis heute wurden laut Angaben des Ministeriums über 1.900 Tankstellen, mehr als 250 Steuer- und Handelslager sowie Akteure der Lieferkette kontrolliert. Die Bilanz der Inspektionen ist schwerwiegend: 104 Personen wurden bei den Justizbehörden angezeigt, mehr als 4,4 Millionen Kilogramm Kraftstoffprodukte wurden als Betrugsware eingestuft und 386.000 Kilogramm Kraftstoff wurden beschlagnahmt.

Diese Zahl bestätigt, dass das System neben dem Druck aus dem internationalen Umfeld auch mit spekulativem oder rechtswidrigem Verhalten zu kämpfen hat. Letzteres könnte die Wahrnehmung von Chaos verstärken und die Markttransparenz untergraben. Das Gesamtbild ist jedoch nicht so dramatisch. In Italien herrscht weder eine Kraftstoffkrise, noch ist das Vertriebsnetz zusammengebrochen.

Allerdings steht die Lieferkette unter Druck: Sie ist gefangen zwischen geopolitischer Instabilität, der panikartigen Reaktion mancher Verbraucher auf die Preise und der Notwendigkeit, Steuerrabatte schnell weiterzugeben, ohne dabei Ungleichgewichte zwischen den einzelnen Tankstellen zu schaffen.

Das größte Risiko besteht zumindest kurzfristig nicht darin, kein Benzin oder Diesel zu finden, sondern darin, weiterhin deutlich mehr dafür zu bezahlen als erwartet – insbesondere, wenn sich die internationale Krise hinziehen sollte. Und genau hier – mehr noch als bei der Angst vor leeren Zapfsäulen – wird sich in den kommenden Wochen das „Kräftemessen” zwischen Regierung, Betreibern und Verbrauchern abspielen.