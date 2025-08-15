Dolomiten: Kleiner Ausreißer sorgt für Aufregung

Von: luk

Moena – Ein kleiner Ausreißer sorgte am Dienstag dieser Woche in Moena in den Dolomiten für Aufregung und letztlich für ein fröhliches Ende. Eine Hündin war ihrem Besitzer entwischt und lief verängstigt auf der Umfahrungsstraße der Ortschaft im Fassatal umher.

Ein Tourist, der die Szene beobachtete, erkannte die Gefahr und versuchte, das Tier einzufangen. Da die Hündin jedoch panisch reagierte und immer wieder davonlief, verständigte er die Einsatzkräfte.

Kurz darauf traf eine Streife der Gemeindepolizei des Fassatals ein. Den Ordnungshütern gelang es schließlich das Tier behutsam zu sichern und in Sicherheit bringen.

Wenig später war die Freude groß: Die Hündin durfte unversehrt in die Arme ihres erleichterten Herrchens zurückkehren.