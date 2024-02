Drei Luxusyachten in Italien in Flammen – VIDEO

San Felice Circeo – Mehrere Luxusyachten sind in Italien im Hafen von San Felice Circeo in Flammen aufgegangen. Ein Boot geriet aus noch ungeklärten Ursachen plötzlich in Brand und das Feuer breitete sich auf zwei weitere Yachten aus.

Die Boote waren am Pier 2 festgemacht, der für größere Boote reserviert war. Der Brand hat sich am Samstag gegen 20.00 Uhr abends entfacht.

Die Feuerwehren unternahmen mit drei Teams aus Latina, Terracina und Gaeta mittels zweier Löschfahrzeugen den Löscheinsatz.

Zwei Boote standen während des Einsatzes bereits vollständig in Flammen und wurden in einem sicheren Bereich überwacht. Das Feuer auf einem dritten Boot konnte gelöscht werden.

Auch die Carabinieri und die Hafenbehörde waren zum Ort des Geschehens ausgerückt.

Concluso alle 3 di stanotte l'intervento dei #vigilidelfuoco, iniziato alle 20 di ieri, per l'#incendio di 3 yacht ormeggiati al porto di San Felice Circeo. Per i soccorsi hanno operato 3 squadre#Latina #11febbraio pic.twitter.com/mnxgHfjdgP — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 11, 2024

https://www.facebook.com/vigilfuocolatina/videos/1057370928853407