„Du wirst deine Tochter nie wiedersehen“

Mailand/Perticara – Den wohl schlimmsten Albtraum eines Vaters hat der 52-jährige Andrea Palermo aus Perticara bei Rimini erlebt. Seine ehemalige Lebensgefährtin hatte ihre Drohung wahr gemacht, dass er seine Tochter Matilde nie mehr wiedersehen würde, und war vor elf Jahren spurlos verschwunden.

In Zusammenarbeit mit der Mailänder Staatsanwaltschaft ist es Reportern der Fernsehsendung „Le Iene“ gelungen, die Mutter und Matilde in einer europäischen Stadt ausfindig zu machen – der genaue Ort wird aus verständlichen Gründen geheim gehalten. Andrea Palermo wird seine Tochter bald wieder in die Arme schließen können, doch der Weg dorthin ist noch weit.

Der damals 38-jährige Andrea Palermo, der aus Perticara bei Rimini stammt und in Sesto San Giovanni bei Mailand ein Lokal betreibt, und Matildes Mutter, die 26-jährige Carlotta Morri, lernten sich vor 15 Jahren kennen. Doch schon nach kurzer Zeit entschied er sich, die Beziehung zu beenden. „Weil sie so launisch war, haben wir uns ständig gestritten“, erzählt Andrea Palermo.

Da sie sich mit seiner Entscheidung jedoch nicht abfinden wollte, täuschte sie eine Schwangerschaft vor. „Carlotta wusste, dass ich Vater werden wollte, und das hat sie ausgenutzt“, sagt Palermo. Um die junge Frau und die Tochter, die er zu erwarten glaubte, nicht im Stich zu lassen, beschloss er, trotz der schwierigen Beziehung bei seiner Partnerin zu bleiben. Um ihre Glaubwürdigkeit nicht zu verlieren, entschied sie sich, tatsächlich von Andrea Palermo schwanger zu werden. Dies geschah etwas mehr als einen Monat, nachdem sie ihren Partner über die Scheinschwangerschaft informiert hatte.

VIDEO „LE IENE“

Um ihr Ziel zu erreichen, blieb der Frau nichts anderes übrig, als ihrem Partner vorzugaukeln, sie erwarte zwei Kinder. So kam sie auf die Idee, dass bei ihr ein seltenes Phänomen aufgetreten sei, von dem damals weltweit nur elf Fälle bekannt waren, die Superfötation: Sie betrifft Frauen, die gleichzeitig zwei Kinder erwarten, die aber zu unterschiedlichen Zeiten gezeugt wurden. Kurze Zeit später teilte die Frau ihrem Partner jedoch mit, dass sie sich unabhängig davon entschieden habe, den ersten Fötus in einer Klinik abtreiben zu lassen. „Sie sagte, sie sei von einem Arzt in der Klinik San Giuseppe untersucht worden. Später fand ich heraus, dass das nicht der Wahrheit entsprach“, erklärt der heute 52-jährige Vater. In Wirklichkeit hatte der „erste Fötus“ nie existiert, und der zweite war niemand anderes als Matilde, die im Juli 2011 zur Welt kam.

Nach der Geburt des Mädchens zerbrach die Beziehung zwischen Andrea Palermo und Carlotta Morri endgültig. In einem von Andrea Palermo aufgenommenen und von „Le Iene“ ausgestrahlten Audio-Interview ist zu hören, wie die Frau ihm droht, er werde seine Tochter Matilde nie mehr wiedersehen. Zuerst sagt sie ihm ins Gesicht, dass sie mit ihrer Tochter auf dem Arm verschwinden werde, dann zeigt sie auf eine scharfe Schere in ihrer Tasche. Kurz darauf, es ist das Jahr 2012, machte Carlotta Morri ihre Drohung wahr. Sie nahm Matilde und floh.

Es dauerte zwei Jahre, bis die Polizei Carlotta Morri und Matilde ausfindig machen konnte. Es kam zu einem kurzen Wiedersehen, doch ab 2014 fehlte von der Mutter und Matilde für die nächsten elf Jahre jede Spur. Um den Vater loszuwerden und das alleinige Sorgerecht zu erhalten, zeigte Carlotta Morri Matildes Vater wegen Gewalttätigkeit an, doch die Ermittler glaubten ihr nicht. Tatsächlich hatte sie einen Freund zu einer Falschaussage überredet, kam aber schließlich doch vor Gericht und wurde wegen Verleumdung und Kindesentführung verurteilt.

In der Folge beschäftigte sich nicht nur die Mailänder Staatsanwaltschaft mit Andreas Fall, sondern auch die Fernsehsendung „Le Iene“. Nachdem die Sendung „Le Iene“ einen Appell des Vaters ausgestrahlt hatte, gingen bei den Reportern Dutzende von Zuschauerhinweisen ein. Carlotta Morri und Matilde leben in einer kleinen Stadt in Europa, wo sie gut in die italienische Gemeinschaft integriert sind. Die Mutter hat eine neue Familie gegründet und gibt Kindern Musikunterricht. Der Name der Stadt wird aus verständlichen Gründen nicht veröffentlicht.

Es wird erwartet, dass der Vater Matilde, die als „sehr höfliches, aber schüchternes Mädchen“ beschrieben wird, bald zum ersten Mal trifft, aber es ist unklar, ob er seine ehemalige Partnerin auch sehen wird. Nach all den Jahren haben beide noch einen weiten Weg vor sich.