Ein Coup wie im Film: Bewaffneter Überfall auf DHL-Depot bei Piacenza

Fahrzeuge in Brand gesetzt

Von: mk

Monticelli d’Ongina – In der Nacht auf Sonntag ist ein Depot des Logistikunternehmens DHL in Monticelli d’Ongina in der Provinz Piacenza überfallen worden. Die Tat scheint bis ins kleinste Detail geplant worden zu sein.

Die Profis drangen bewaffnet in das Gelände ein und entwendeten aus Lastern und dem Lager elektronische Geräte in einem noch näher nicht bezifferten Wert. Gerechnet mit mehreren 100.000 Euro. Offenbar hatten es die Täter auf Hightech-Geräte wie Smartphones, Tablets und neue Computer.

Um die Ankunft der Polizei zu verhindern, blockierten Komplizen die Zufahrtswege mit gestohlenen Autos und Schwerfahrzeugen, die sie anschließend in Brand setzten. Die Fahrzeugen sollen zuvor gestohlen worden sein.

Zudem waren spitze Nägel auf der Straße verteilt worden. Die Diebe flüchteten anschließend in Richtung Cremona zur Autobahn.

Die Carabinieri von Piacenza und Fiorenzuola führen die Ermittlungen durch. Die Feuerwehr löschte die gelegten Brände.