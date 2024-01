Einbrecher versteckt Beute in Nutella-Glas

Cavalese – Banknoten, Münzen, gesammelte Briefmarken und Kriegsmedaillen, aber auch Geldketten, Ohrringe, Armbänder und Ringe sind in einem Nutella-Glas hinter dem Müllkübel in der Küche gefunden worden. Die Carabinieri gehen davon aus, dass es sich um Diebesgut handelt.

Die Ordnungshüter verdächtigen einen 30-Jährigen, der für mehrere Einbrüche in den vergangenen Wochen im Fleimstal an der Grenze zu Südtirol verantwortlich sein soll. Die Beute bewahrte er in einem Nutella-Glas in seiner Küche auf.

Für die Ermittler bestehen keine Zweifel: Mindestens zwei Einbrüche, die jeweils in Cavalese und in Ville di Fiemme stattgefunden haben, gehen auf das Konto des 30-Jährigen. Er kassierte eine Anzeige auf freiem Fuß.