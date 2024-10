Erdbeben erschüttert Gardasee

Von: luk

Malcesine – In der Nacht auf Mittwoch wurde kurz vor 3.00 Uhr in der Region Malcesine am Gardasee ein leichtes Erdbeben verzeichnet. Trotz der geringen Stärke von 2.0 auf der Richterskala wurde das Beben von vielen Menschen in der Umgebung deutlich wahrgenommen.

Das Epizentrum lag etwa einen Kilometer vom Ortszentrum entfernt in einer Tiefe von acht Kilometern. Obwohl das Beben von nur geringer Intensität war, sorgte es für zahlreiche Einträge und Meldungen in den sozialen Medien. Viele Anwohner und Urlauber fragten sich, was genau geschehen war, nachdem sie die Erschütterungen gespürt hatten.

Glücklicherweise wurden keine Schäden gemeldet, und es gibt keine Berichte über Verletzte. Dennoch zeigt das Ereignis, dass auch kleinere seismische Aktivitäten bei der Bevölkerung Besorgnis auslösen können.