Erschreckend: Impfgegner mit Vitamin-D-Überdosis landet auf der Intensivstation

Attività di pattugliamento del web da parte dei NAS dei Carabinieri

Il mercato virtuale è diventato un’importante fonte di commercio di farmaci non autorizzati. I NAS dei Carabinieri lo sanno, e svolgono un’attività di “pattugliamento” del web per la ricerca di siti sospetti, che quasi sempre sono collocati su server esteri e con gestori non individuabili. In tutto il 2021, i Carabinieri del Comando per la Tutela della Salute hanno oscurato ben 313 siti. Gli ultimi 30, scoperti in questi giorni, promuovevano e offrivano medicinali con presunte proprietà terapeutiche per l’infezione da COVID-19, farmaci soggetti a obbligo di prescrizione e vendibili solo in farmacia.Diffidate delle offerte in rete di medicinali e prodotti non autorizzati o di dubbia provenienza: la vendita on line di farmaci soggetti a obbligo di prescrizione è assolutamente vietata. Per i “medicinali senza obbligo di prescrizione” è invece sempre necessario verificare, sulla pagina web, la presenza del previsto logo identificativo nazionale, cliccando il quale si viene rimandati alla pagina del sito del Ministero della Salute contenente i dati relativi all’autorizzazione. Gli integratori alimentari non possono essere pubblicizzati o presentati come vantanti proprietà terapeutiche o capacità di prevenzione o cura delle malattie umane.#Carabinieri #PossiamoAiutarvi

Posted by Carabinieri on Tuesday, December 7, 2021