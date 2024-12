Ex-Formel-1-Manager Briatore verkauft Restaurant-Kette

Von: apa

Der ehemalige Formel-1-Teamchef und italienische Unternehmer Flavio Briatore hat die Luxusgastronomie-Kette Twig verkauft. Der Käufer ist die LMDV Capital Investment Group im Besitz des Unternehmers Leonardo Maria Del Vecchio, Sohn des verstorbenen italienischen “Brillenkönigs” und Gründer des Brillenkonzerns Essilux Leonardo Del Vecchio, der im Juni 2022 im Alter von 87 Jahren verstarb.

Dank des Deals übernimmt Del Vecchio die Marke Twiga, der einige bekannte Luxusdiskotheken auf Sardinien und in der Toskana gehören, hieß es in einer Presseaussendung am Samstag. Twig meldet einen Jahresumsatz von 50 Millionen Euro und zählt 600 Mitarbeiter. Die Luxusdiskothek Twiga wurde im Jahr 2000 in der toskanischen Baderegion Versilia gegründet. Sie etablierte sich inzwischen international als Ikone der Luxusgastronomie.

Der 74-jährige Briatore betreibt auch eine Kette von Luxus-Pizzerien namens “Crazy Pizza”. Hier wird Pizza in exklusivem Ambiente angeboten. Außerdem besitzt er das bekannte Nachtlokal “Billionaire” an der Costa Smeralda auf Sardinien, in dem Stars aus der Showszene, Fußballer und Models aus der ganzen Welt ein- und ausgehen.