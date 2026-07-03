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Ferrari-Ass Lewis Hamilton gibt in Silverstone das Tempo vor

F1-Sprint-Pole in Silverstone an Hamilton vor Antonelli

Freitag, 03. Juli 2026 | 19:21 Uhr
Ferrari-Ass Lewis Hamilton gibt in Silverstone das Tempo vor
APA/APA/AFP/POOL/PETER POWELL
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Von: APA/Reuters

Ferrari-Pilot Lewis Hamilton hat am Freitag das Sprint-Qualifying der Formel 1 im englischen Silverstone für sich entschieden. Der Brite holte sich vor Heimpublikum mit der Rundenbestzeit von 1:28,376 Minuten die Pole Position für den Sprint am Samstag (13.00 Uhr/live ORF 1, Sky) hauchdünn vor dem italienischen WM-Leader Kimi Antonelli im Mercedes (+0,011 Sek.). Dahinter reihten sich Red-Bull-Star Max Verstappen (+0,321) sowie Charles Leclerc (+0,327) im zweiten Ferrari ein.

“Ich liebe diesen Ort, ich liebe diese Fans. Ich kann gar nicht ausdrücken, was für ein großer Traum das ist”, erklärte Hamilton nach getaner Arbeit strahlend. “Das Auto war großartig heute. Wir reizen alles bis zum Maximum aus. Diese Pole hier ist toll.” Der Vorsprung sei ganz knapp, aber er werde versuchen, die Konkurrenz auch am Samstag hinter sich zu lassen, sagte der 41-Jährige.

Ferrari-Star dominiert Freitag

Der Rekordweltmeister hatte bereits im einzigen Freien Training zum Grand Prix von Großbritannien Bestzeit erzielt. Er fuhr auch in allen drei Teilen der Sprintqualifikation jeweils die schnellste Runde und befeuerte somit die Hoffnungen der englischen Formel-1-Fans auf einen Heimsieg. “Es wird nicht immer so laufen wie hier jetzt, aber nach Silverstone zu kommen und hier so zu performen, das ist eine tolle Überraschung. Ich bin total begeistert”, meinte Hamilton, der mit neun Erfolgen Rekordsieger auf seiner Heimstrecke ist.

Der britische Mercedes-Fahrer und WM-Zweite George Russell (+0,357) musste sich indes in der Heimat am Freitag mit Rang fünf zufrieden geben. Das Weltmeisterteam von McLaren konnte die Pace an der Spitze nicht mitgehen, Vorjahressieger Lando Norris (+0,364) sowie Oscar Piastri (+0,396) landeten auf den Plätzen sechs und sieben. Ihr Teamchef Zak Brown kündigte derweil ein Motoren-Upgrade an, das in zwei Wochen beim Grand Prix von Belgien die Lücke zur Spitze schließen soll. “Wir werden aufholen”, sagte Brown in Silverstone. “Ich glaube, dass wir in diesem Jahr Rennen gewinnen werden, daher blicke ich recht optimistisch in die Zukunft.”

Der 100-km-Bewerb am Samstag ist das vierte Sprintrennen in dieser WM-Saison. Danach absolvieren die Piloten noch das Qualifying (17.00 Uhr) für den Großen Preis von Großbritannien. Dieser geht am Sonntag um 16.00 Uhr in Szene. Antonelli liegt in der WM-Wertung mit 171 Zählern 40 Punkte vor seinem Teamkollegen Russell sowie 46 vor Hamilton.

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