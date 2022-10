Feilschen um Ministerposten in Rom

Rom – In Rom gehen die Spekulationen über die Besetzung der Ministerposten weiter. Medienberichten zufolge wird Silvio Berlusconi voraussichtlich auf einige seiner Favoriten verzichten müssen. Das hat die Aussprache zwischen der Chefin von Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, und Silvio Berlusconi von Forza Italia ergeben. Antonio Tajani, der frühere Präsident des Europäischen Parlaments, könnte neuer Außenminister werden. Maria Elisabetta Casellati, zuletzt Senatspräsidentin, könnte Ministerin für die Reformen werden. Roberto Calderoli von der Lega ist im Gespräch als Regionen-Minister. Fix ist aber noch nichts. Das Feilschen in der italienischen Hauptstadt geht weiter.

Indes sind die Spannungen im Mitte-Rechts-Bündnis wieder beseitigt. Bei einem Treffen zwischen Berlusconi und Meloni versöhnten sich die beiden Parteichefs. In einem gemeinsamen Schreiben heißt es: Das Mitte-Rechts-Bündnis sei vereint und werde gemeinsam eine starke Regierung bilden, um die Probleme der Menschen in Italien anzugehen.

Heute werden in den beiden Parlamentskammern die Gruppen gebildet. Staatspräsident Sergio Mattarella beginnt dann mit den Beratungen mit den einzelnen Parteispitzen und am Freitag, spätestens am Samstag, könnte Mattarella Giorgia Meloni offiziell den Auftrag zur Regierungsbildung geben.