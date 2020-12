Fersental: Äthiopische Hirtin Agitu Gudeta Ideo(42) ermordet

Fersental – Die 42-jährige äthiopische Hirtin Agitu Gudeta Ideo, die aufgrund politischer Verfolgung vor zehn Jahren aus ihrer Heimat geflohen war und vor zwei Jahren Opfer rassistischer Bedrohungen geworden war, wurde Opfer eines Gewaltverbrechens.

Wie die Onlineausgabe der Trentiner Tageszeitung „L’Adige“ berichtet, wurde der Leichnam der 42-Jährigen am späten Dienstagnachmittag in ihrem Haus in Maso Villata in der Fraktion Gereut (Frassilongo) im Fersental entdeckt.

Die Spurensicherung der Carabinieri befand sich am Dienstagabend stundenlang im Einsatz. Ersten Informationen zufolge soll der Leichnam von Agitu Gudeta Ideo sehr viele Verletzungen aufweisen. Vom Gerichtsmediziner, der nach einer ersten Untersuchung eine Autopsie vornehmen wird, erhoffen sich der zuständige Staatsanwalt und die Carabinieri weitere Erkenntnisse.

Nach ihrer Flucht aus Äthiopien hatte Agitu Gudeta Ideo im Fersental eine neue Heimat gefunden. Die überaus fleißige Hirtin, die als Beispiel einer gelungenen Integration gilt, hatte nach und nach einen florierenden Betrieb – „La Capra Felice“ – aufgebaut. Wegen ihres wirtschaftlichen Erfolges und weil sie mit zäher Leidenschaft für eine gerechtere Welt gekämpft hatte, hatte Agitu Gudeta Ideo zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten.

Sie vermarktete ihre vielen Qualitätsprodukte in ihrem eigenen Hofladen, in einem Geschäft in Trient und in Bozen.

Allerdings hatte die 42-Jährige im Tal nicht nur Freunde. Vor zwei Jahren war Agitu Gudeta Ideo Opfer rassistischer Bedrohungen geworden. Der Täter war wegen Körperverletzung von einem Trienter Gericht zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt worden.