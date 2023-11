Feuerwehrmann tot aus See im Belluno geborgen

Puos d’Alpago – In Puos d‘Alpago im Belluno ist ein Feuerwehrmann bei Unwettereinsatz tödlich verunglückt.

Walter Locatello, ein Mitglied der Berufsfeuerwehr Dall’Oppio ist am 2. November in der Fraktion bei einem Unwetter in einen Kanal gestürzt.

Am Montag wurde sein lebloser Körper von Tauchern aus dem See Santa Croce geborgen.

Der 42-Jährige, der erst vor wenigen Monaten Vater geworden war, hatte eigentlich dienstfrei gehabt. Gemeinsam mit seinem Vater Giacinto stellte er trotzdem Sandsäcke auf, um Wohnhäuser während der heftigen Niederschläge vor eventuellen Überflutungen zu schützen. Dabei rutschte er in den Kanal.

Sein Vater schlug Alarm, sofort wurde eine Suchaktion in die Wege geleitet. Am Montag fand diese ihr trauriges Ende. Auch in Südtirol zeigten sich die Feuerwehren betroffen über den Tod eines Kameraden und bekundeten ihr Beileid.