Finanzpolizei hebt illegale Autowerkstatt im Trentino aus

34.000 Euro in bar entdeckt

Von: mk

Borgo Valsugana – Die Finanzpolizei hat im Trentino eine illegale KFZ-Werkstatt ausgehoben. Die Verantwortlichen boten Kunden Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen an Fahrzeugen an, ohne dafür über die nötigen Voraussetzungen zu verfügen.

Finanzpolizisten aus Borgo Valsugana hatten nach einer Reihe von Beobachtungen die Werkstatt in einem Gebäude entdeckt. Bei der Durchsuchung stießen die Ermittler auf Werkzeug, Geräte, Ersatzteile und Fahrzeuge, die repariert wurden, sowie Bargeld in kleinen Scheinen. Insgesamt 34.000 Euro waren in feuerfesten Geldkassetten versteckt, die die Form von Büchern hatten.

Um KFZ-Werkstatt ordnungsgemäß zu betreiben, ist eine Eintragung im Handelsregister oder ins entsprechende Berufsalbum der Handelskammer erforderlich – eine Voraussetzung, die für die Sicherheit von Auto- und Motorradfahrern von grundlegender Bedeutung ist. Die Eintragung garantiert Kunden, dass die Arbeiten fachgerecht und von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.

Die Ermittler beschlagnahmten sämtliche Maschinen. Dem Inhaber der Werkstatt droht eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 5.164 bis zu 15.493 Euro.

Die Finanzpolizei hat außerdem die steuerliche Situation des Mechanikers überprüft, der seine Tätigkeit ohne Genehmigung ausgeführt hat und dem Fiskus bislang völlig unbekannt war.

Die Ordnungshüter versuchen nun das Geschäftsvolumen zu rekonstruieren. Darüber hinaus werden Untersuchungen durchgeführt, um herauszufinden, ob die ausgeübte Tätigkeit zu belastenden Auswirkungen auf die Umwelt geführt hat.