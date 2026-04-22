First Lady begrüßt Papst in Leo-XIV.-Hosenanzug

Von: APA/dpa

Papst Leo XIV. hat sich zum Auftakt seines Besuchs in Äquatorialguinea selbst ins Gesicht sehen können: Die First Lady des westafrikanischen Landes, Constancia Mangue (74), erschien zur Begrüßung auf dem Flughafen der ehemaligen Hauptstadt Malabo in einem hellblauen Hosenanzug, der mit Fotos des katholischen Kirchenoberhaupts und der spanischen Aufschrift “Papa León” bedruckt ist. Leo ließ sich beim kurzen Händeschütteln nicht anmerken, ob ihm die Geste gefiel.

Das 70 Jahre alte Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken hält sich bis Donnerstag in Äquatorialguinea auf, der letzten Station einer Afrika-Reise. Zum Auftakt wurde er von Zehntausenden am Straßenrand bejubelt. Auch in der Menschenmenge waren viele Gläubige mit Leo-T-Shirts zu sehen – und auch einige in Leo-Anzügen. Auf die Kleidungsstücke waren zumeist Porträts gedruckt, die den Pontifex in vollem Ornat zeigen.