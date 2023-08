Flammenhölle auf italienischer Ferieninsel – VIDEO

Rio nell’Elba – Waldbrände in den beliebten Urlaubszielen Griechenland und auf Teneriffa sorgten in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen. Nun brennt es auch auf der bei Urlaubern beliebten italienischen Mittelmeerinsel Elba.

Am Montagabend ist im Südosten der Insel bei Rio nell’Elba in den Wäldern zwischen Porto Azzurro und Rio Marina ein Feuer ausgebrochen, das – angefacht von Winden – sich durch die mediterrane Macchia frisst. Der Campingplatz Village Canapai bei Ortano sowie einige Häuser sind in dem Gebiet bereits evakuiert worden, so die Nachrichtenagentur Ansa.

Die Rauchschwaden des Buschfeuers sind sogar vom Festland aus sichtbar. Die Löscharbeiten sind angelaufen. Auch vom Festland kamen heute früh mit der ersten Fähre Wehrleute auf die Insel, die die lokale Feuerwehr unterstützen soll. Die Straße nach Rio wurde für die bessere Zufahrt der Einsatzkräfte für den normalen Verkehr gesperrt.