Gardasee-Westküste brilliert mit bester Wasserqualität

Gardasee – Wo ist das Wasser am klarsten, die Strände am saubersten und das Baden am schönsten? Die Antwort liefern auch 2025 wieder die begehrten “Bandiere Blu” – die Blauen Flaggen der Foundation for Environmental Education (FEE), die europaweit für höchste Umwelt- und Wasserstandards stehen.

Am Gardasee haben es dieses Jahr drei Orte geschafft, die blaue Fahne verliehen zu bekommen: Gardone Riviera, Sirmione und Toscolano Maderno wurden für ihre vorbildliche Wasserqualität, nachhaltige Infrastruktur, Sauberkeit und Sicherheitsstandards ausgezeichnet. Sie sind damit gleichzeitig die einzigen Gemeinden in der ganzen Region Lombardei und am Gardasee, die diese Ehre erhalten haben.

Auffallend, es sind vor allem Orte an der Westküste des Gardasees, die punkten konnten.

Gardone Riviera brilliert mit seinen Stränden Lido und Casinò, einem stilvollen Ambiente und dem berühmten Vittoriale degli Italiani, dem ehemaligen Wohnsitz des Dichters Gabriele D’Annunzio – heute ein gut besuchtes Museum.

Toscolano-Maderno überzeugt mit dem familienfreundlichen Lido Azzurro. Das Strandbad hat Sand aufgeschüttet und verleiht Sonnenliegen. Doch nur wenige Meter weiter gibt es freien Seezugang mit den gleichen Bedingungen für die sommerliche Abkühlung. Es gibt schattige Plätzchen, einen Radweg, Gastronomiebetriebe und einen einen Kiesstrand, alles eingebettet zwischen Bergen und See.

Sirmione, die romantische Halbinsel mit Thermen, Skaligerburg und dem spektakulären Jamaica Beach (Lido delle Grotte), erhält die Blaue Flagge erneut – trotz des hohen Andrangs am verlängerten Mai-Wochenende mit über 40.000 Besuchern.

Die Blaue Flagge gilt als Garant für ein rundum gelungenes Badeerlebnis: Neben der Wasserqualität fließen auch Aspekte wie barrierefreier Zugang, Abfallmanagement, Rettungsdienste und nachhaltige Mobilität in die Bewertung ein. Insgesamt dürfen 487 Strände in Italien im Jahr 2025 das Gütesiegel führen, doch am Gardasee sind es nur diese drei.

Wer also in diesem Sommer am Gardasee nach dem perfekten Badeplatz sucht, ist in Toscolano, Gardone oder Sirmione auf der sicheren (und sauberen) Seite.