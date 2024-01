Gavrila Grad [27] von Baumstamm erdrückt – tot

Nonstal – In Don am Nonsberg an der Grenze zu Südtirol hat sich am Dienstagabend ein tragischer Arbeitsunfall ereignet. Ein 27-Jähriger Rumäne ist in einer holzverabreitendem Betrieb ums Leben gekommen. Ersten Informationen zufolge ist er von einem herabstürzenden Baumstamm getroffen worden.

Gavrila Grad arbeitete in Don in einer Tischlerei. Im Trentino, wo er bereits seit Jahren lebte, hat er eine neue Heimat gefunden. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin lebte er in Malgolo. Sein Sohn ist erst wenige Monate alt.

Um 17.13 Uhr haben seine Kollegen Alarm geschlagen. Im Einsatz standen die Feuerwehren von Don, Amblar und Fondo, die den 27-Jährigen vom Gewicht des Baumstammes befreiten.

Sämtliche Wiederbelebungsversuche vonseiten der Rettngskräfte schlugen allerdings fehl. Der junge Mann erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Die Carabinieri und das Arbeitsinspektorat haben rErmittlungen aufgenommen.