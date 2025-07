Pflegehelfer in Bozen: In Tadschikistan wegen Mordes gesucht

Von: luk

Bozen – In Bozen ist in den vergangenen Tagen ein 45-jähriger tadschikischer Staatsbürger von der Staatspolizei festgenommen worden.

Der Mann, der sich mit gefälschten Personalien als afghanischer Staatsbürger ausgegeben hatte, lebte seit Jahren in Italien und arbeitete als Pflegehelfer in verschiedenen Orten, zuletzt in Bozen.

Wie die Quästur mitteilt, konnte der Verdächtige nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei und in Zusammenarbeit mit Interpol identifiziert und verhaftet werden.

Hintergrund ist ein internationaler Haftbefehl: Der Mann wird von den tadschikischen Behörden wegen Mordes gesucht. Ihm wird vorgeworfen, im Juli 2000 gemeinsam mit einem Kameraden während des Militärdienstes einen Nachbarn getötet zu haben.

Der Festgenommene wurde in das Bozner Gefängnis gebracht und steht der zuständigen Justizbehörde zur Verfügung. Das Berufungsgericht in Trient, Außenstelle Bozen, bestätigte die Festnahme und ordnete Untersuchungshaft an, bis über das Auslieferungsverfahren entschieden wird.