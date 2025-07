Hamas verliert Kontrolle im Gazastreifen an bewaffnete Clans

Von: APA/dpa

Die militant-islamistische Palästinenserorganisation Hamas hat einem Medienbericht zufolge die Kontrolle über 80 Prozent des Gazastreifens verloren. Bewaffnete Clans füllten das Machtvakuum, sagte ein hochrangiger Hamas-Offizier dem britischen Sender BBC unter der Bedingung, anonym bleiben zu können. “Der Großteil der Führungsriege, etwa 95 Prozent, ist jetzt tot.” Es gebe “keine Führung, kein Kommando, keine Kommunikation” mehr.

Das Hamas-Mitglied, den die BBC als Oberstleutnant bezeichnet, teilte dem Sender weiters mit, dass das Kommando- und Kontrollsystem der Hamas aufgrund der monatelangen israelischen Angriffe auf die Führung der Terrororganisation zusammengebrochen sei. Israel habe die Oberhand. “Die Kontrolle der Hamas ist gleich null”, zitierte die BBC den Hamas-Offizier, der dem Sender mehrere Sprachnachrichten geschickt habe.

Auch die Sicherheitslage im Gazastreifen sei völlig zusammengebrochen, sagte er dem Bericht zufolge. Selbst als Anrainer Gegenstände aus einem wichtigen Komplex der Hamas im Gazastreifen gestohlen hätten, seien Sicherheitskräfte der Hamas nicht eingeschritten.

Der Offizier wurde laut BBC zu Beginn des Gaza-Kriegs nach dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 verletzt und soll seitdem nicht mehr im Dienst sein.

Kopfgeld auf Clan-Führer

Der Offizier bestätigte laut BBC zugleich Berichte, wonach die Hamas ein Kopfgeld auf Yasser Abu Shabab, den Anführer eines (Drogenschmuggler)Clans, ausgesetzt habe.

Israelischen Medien zufolge kooperiert die Gruppe in einem gewissen Umfang mit der israelischen Armee. Sie sei vom israelischen Militär auch mit Kalaschnikow-Gewehren ausgerüstet worden, die das Militär während des Krieges von der Hamas beschlagnahmt habe, berichtete vor einigen Wochen die “Times of Israel”. Berichten zufolge beabsichtigt Israel die Hamas zu schwächen, indem sie Clans fördert. Experten warnen vor Verhältnissen wie in Somalia mit rivalisierenden Warlords, Banden und Clans.

Der Hamas-Offizier sagte der BBC, die Islamistenorganisation fürchte Abu Shabab nicht wegen seiner militärischen Stärke, sondern aus einem anderen Grund: “17 Jahre lang hat sich die Hamas überall Feinde gemacht. Wenn jemand wie Abu Shabab diese Kräfte um sich scharen kann, könnte das der Anfang vom Ende für uns sein.” Der britische Sender berichtete unter Berufung auf nicht näher beschriebene Quellen im Gazastreifen, Abu Shabab arbeite daran, sich mit anderen bewaffneten Gruppen abzustimmen, um einen gemeinsamen Rat zum Sturz der Hamas zu bilden.

Die Angaben konnten allesamt zunächst nicht unabhängig überprüft werden.