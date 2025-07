Er wurde erst am Montag von Putin entlassen

Von: luk

Moskau – Der russische Verkehrsminister Roman Starowoit ist tot. Wie das zentrale Ermittlungskomitee in Moskau mitteilte, wurde der 51-Jährige mit einer Schusswunde in einem Auto aufgefunden. Starowoit war nur Stunden zuvor von Präsident Wladimir Putin per Erlass ohne Angabe von Gründen entlassen worden.

Die Ermittler gehen derzeit von einer “Selbsttötung” als wahrscheinlichster Todesursache aus.

Starowoit hatte er rund ein Jahr lang das Amt des Verkehrsministers inne, nachdem er zuvor Gouverneur der Region Kursk gewesen war.

Offizielle Angaben zu den Hintergründen seines Todes oder der vorherigen Entlassung wurden bisher nicht gemacht. Russische Medien berichteten, der Vorfall habe sich an Starowoits Wohnort ereignet. Außerdem gibt es Spekulationen, dass mögliche Versäumnisse während seiner Amtszeit als Gouverneur des Gebiets Kursk eine ursächlich waren.

Bekanntermaßen sind vor rund elf Monaten ukrainische Verbände nach Kursk vorgerückt.

Zum kommissarischen Leiter des Verkehrsministeriums wurde sein bisheriger Stellvertreter Andrej Nikitin ernannt. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen laufen.