Im Rabbital

Gebürtiger Bozner [67] stirbt bei Mountainbike-Unfall

Montag, 18. August 2025 | 09:01 Uhr
Bozen/Rabbital – Tragisches Unglück im Rabbital an der Grenze zu Südtirol: Am Sonntagnachmittag ist der 67-jährige Unternehmer Piero Scotto bei einer Mountainbike-Tour tödlich verunglückt. Der gebürtige Bozner, der seit Jahren in Bolentina am Eingang des Rabbitals lebte, stürzte in den Wildbach Rabbies und konnte nicht mehr gerettet werden.

Laut ersten Ermittlungen war Scotto gegen 16.15 Uhr auf dem Weg von der Val di Rabbi in Richtung Bolentina unterwegs. Auf einem schmalen, feuchten Pfad nahe der Ortschaft Casna verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad. Er stürzte in den Bach und schlug mit dem Kopf auf. Obwohl er einen Helm trug, dürfte er sofort das Bewusstsein verloren haben. Im Wasser gab es für ihn keine Überlebenschance.

Zwei Wanderer entdeckten den leblosen Körper und alarmierten die Einsatzkräfte. Freiwillige Feuerwehr, Bergrettung, Carabinieri sowie ein Rettungshubschrauber mit Notarzt eilten zum Unfallort. Der Arzt konnte jedoch nur noch den Tod des 67-Jährigen feststellen. Der Leichnam wurde anschließend von Bergrettern und Feuerwehr geborgen.

Scotto war in der Val di Sole – dem Haupttal – bestens bekannt. Der Manager und Unternehmer hatte sich hier mit seiner Lebensgefährtin niedergelassen und zuletzt am Bau des „Residence Borgo Val di Sole“ in Malé gearbeitet. „Wir stehen unter Schock. Piero war mit dieser Region tief verbunden“, wird der ehemalige Bürgermeister von Malé, Pierantonio Cristoforetti von der Zeitung Alto Adige zitiert. Auch Freunde und Bekannte zeigten sich tief betroffen über seinen plötzlichen Tod.

