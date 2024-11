Gefährliche Autoklau-Tricks: Wie Kriminelle Touristen in Neapel ausnutzen

Von: luk

Neapel – Ein aktuelles Video aus Neapel warnt vor einem perfiden Trick, mit dem Kriminelle gezielt Autos entwenden. Die Masche ist einfach, aber effektiv: Ein 50-Euro-Schein wird unter den rechten Scheibenwischer eines geparkten Autos geklemmt. Der ahnungslose Fahrer bemerkt den Schein beim Losfahren und hat den natürlichen Reflex, auszusteigen, um das vermeintliche „Geschenk“ zu sichern. Genau diesen Moment nutzen die Täter aus. Sie lauern in der Nähe, steigen ins laufende Fahrzeug und fahren damit davon.

Die empfohlene Reaktion? Den Schein zunächst ignorieren, weiterfahren und an einem sicheren Ort prüfen, was sich auf der Windschutzscheibe befindet.

Dieser Trick ist nicht der einzige, mit dem Autodiebe versuchen, ihre Opfer auszutricksen. Bereits seit einigen Jahren sind ähnliche Maschen bekannt, etwa die sogenannte „Plastikflaschen-Methode“. Hier wird eine Plastikflasche im Radkasten des Fahrzeugs versteckt. Beim Losfahren verursacht sie ein lautes Geräusch, das den Fahrer dazu verleiten soll, auszusteigen und nachzusehen. Auch in diesem Fall warten Täter darauf, dass der Fahrer das Fahrzeug verlässt.

So schützt ihr euch vor solchen Maschen:

Bleibt wachsam: Achtet auf ungewöhnliche Objekte an eurem Fahrzeug, bevor ihr losfahrt.

Reagiert richtig: Entfernt die verdächtigen Gegenstände erst, wenn ihr euch in einem sicheren Umfeld befindet.

Verschließt das Auto: Auch wenn ihr aussteigen müsst, lasst den Schlüssel niemals im Fahrzeug.

Meldet die Vorfälle: Informiert die Polizei über auffällige Tricks oder verdächtige Beobachtungen.

Diese Betrügereien sind nicht nur in Neapel, sondern auch in anderen Städten Europas bekannt. Sie spielen auf den Überraschungsmoment und die Reflexe der Opfer an. Mit Aufmerksamkeit und den richtigen Reaktionen könnt ihr euch jedoch vor ausgefuchsten Autodieben schützen.