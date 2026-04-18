Aktuelle Seite: Home > Italien > Gefährliches “Geisternetz” im Gardasee entdeckt
Küstenwache warnt vor Risiken

Gefährliches “Geisternetz” im Gardasee entdeckt

Samstag, 18. April 2026 | 07:08 Uhr
Sonnenuntergang bei Sirmione am Gardasee
APA/APA/AFP/MIGUEL MEDINA
Schriftgröße

Von: luk

Salò/Sirmione – Erneut ist im Gardasee ein sogenanntes „Geisternetz“ entdeckt worden. Die Küstenwache von Salò schlägt Alarm und ruft Badegäste, Taucher und Bootsführer zur Vorsicht auf.

Das herrenlose Fischernetz wurde rund 400 Meter westlich der Landspitze von Sirmione geortet. Es befindet sich in etwa vier Metern Tiefe und stellt damit eine potenzielle Gefahr für Wassersportler dar.

Nach Angaben der Küstenwache wurde die Position des Netzes genau erfasst. Besonders in dem betroffenen Bereich sollten sich Schwimmer, Taucher und auch Bootslenker mit erhöhter Aufmerksamkeit bewegen.

Die exakten Koordinaten sind: LAT: 45° 29.477′ N LONG: 010° 36.133′ E.

„Geisternetze“ sind zurückgelassene oder verlorene Fischernetze, die unkontrolliert im Wasser treiben oder am Grund liegen. Sie können nicht nur für Menschen gefährlich werden, sondern stellen auch eine erhebliche Bedrohung für die Tierwelt dar.

Die Küstenwache kündigte an, die Situation weiter zu beobachten. Bis zur möglichen Bergung des Netzes gilt im betroffenen Gebiet erhöhte Vorsicht.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Hotelprojekt Gallenmahd im Martelltal eckt an
Kommentare
56
Hotelprojekt Gallenmahd im Martelltal eckt an
Gefälschte Sprachzertifikate: Auch Führungskräfte des Sanitätsbetriebs im Visier
Kommentare
46
Gefälschte Sprachzertifikate: Auch Führungskräfte des Sanitätsbetriebs im Visier
Zukunftsängste und teures Leben: Was Südtirols Arbeitnehmende belastet
Kommentare
44
Zukunftsängste und teures Leben: Was Südtirols Arbeitnehmende belastet
Südtirol hat Mehreinnahmen von rund 175 Mio. Euro
Kommentare
39
Südtirol hat Mehreinnahmen von rund 175 Mio. Euro
Papst: “Welt wird von Handvoll Tyrannen zerstört”
Kommentare
35
Papst: “Welt wird von Handvoll Tyrannen zerstört”
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 