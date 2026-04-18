Gefährliches “Geisternetz” im Gardasee entdeckt

Von: luk

Salò/Sirmione – Erneut ist im Gardasee ein sogenanntes „Geisternetz“ entdeckt worden. Die Küstenwache von Salò schlägt Alarm und ruft Badegäste, Taucher und Bootsführer zur Vorsicht auf.

Das herrenlose Fischernetz wurde rund 400 Meter westlich der Landspitze von Sirmione geortet. Es befindet sich in etwa vier Metern Tiefe und stellt damit eine potenzielle Gefahr für Wassersportler dar.

Nach Angaben der Küstenwache wurde die Position des Netzes genau erfasst. Besonders in dem betroffenen Bereich sollten sich Schwimmer, Taucher und auch Bootslenker mit erhöhter Aufmerksamkeit bewegen.

Die exakten Koordinaten sind: LAT: 45° 29.477′ N LONG: 010° 36.133′ E.

„Geisternetze“ sind zurückgelassene oder verlorene Fischernetze, die unkontrolliert im Wasser treiben oder am Grund liegen. Sie können nicht nur für Menschen gefährlich werden, sondern stellen auch eine erhebliche Bedrohung für die Tierwelt dar.

Die Küstenwache kündigte an, die Situation weiter zu beobachten. Bis zur möglichen Bergung des Netzes gilt im betroffenen Gebiet erhöhte Vorsicht.