Gefälschter Wein: Firma angezeigt

Von: fra

Rom/Messina – Die Carabinieri haben in Rom und Messina ein deutsches Unternehmen angezeigt, das ohne Genehmigung Likörwein mit geschützter Herkunftsbezeichnung verkauft haben soll. Betroffen war unter anderem der „Zibibbo di Pantelleria“.

Nach bisherigen Ermittlungen verfügte die Firma weder über eine Zulassung zur Herstellung noch zum Vertrieb des Weins. Dennoch wurden seit 2019 mindestens 30.000 Flaschen in mehreren Ländern abgesetzt. Der mutmaßliche Gewinn liegt bei über 800.000 Euro.

Auf der Insel Pantelleria stießen die Beamten auf ein Lager mit 5.000 Litern Wein, davon rund 1.500 Liter bereits abgefüllt und mit gefälschten Etiketten wie „Zibibbo di Pantelleria“ und „Terre Siciliane IGT“ versehen. Die gesamte Menge wurde beschlagnahmt und vernichtet.

Die Staatsanwaltschaft Marsala ermittelt gegen den Inhaber des Unternehmens. Der Fall verdeutlicht die Herausforderungen im Kampf gegen Produktfälschungen bei Lebensmitteln mit geschützter Herkunft.