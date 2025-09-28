Aktuelle Seite: Home > Italien > Gefälschter Wein: Firma angezeigt
Carabinieri beschlagnahmen 5.000 Liter Wein

Gefälschter Wein: Firma angezeigt

Sonntag, 28. September 2025 | 15:34 Uhr
CC 2 (1)
Carabinieri
Schriftgröße

Von: fra

Rom/Messina – Die Carabinieri haben in Rom und Messina ein deutsches Unternehmen angezeigt, das ohne Genehmigung Likörwein mit geschützter Herkunftsbezeichnung verkauft haben soll. Betroffen war unter anderem der „Zibibbo di Pantelleria“.

Nach bisherigen Ermittlungen verfügte die Firma weder über eine Zulassung zur Herstellung noch zum Vertrieb des Weins. Dennoch wurden seit 2019 mindestens 30.000 Flaschen in mehreren Ländern abgesetzt. Der mutmaßliche Gewinn liegt bei über 800.000 Euro.

Auf der Insel Pantelleria stießen die Beamten auf ein Lager mit 5.000 Litern Wein, davon rund 1.500 Liter bereits abgefüllt und mit gefälschten Etiketten wie „Zibibbo di Pantelleria“ und „Terre Siciliane IGT“ versehen. Die gesamte Menge wurde beschlagnahmt und vernichtet.

Die Staatsanwaltschaft Marsala ermittelt gegen den Inhaber des Unternehmens. Der Fall verdeutlicht die Herausforderungen im Kampf gegen Produktfälschungen bei Lebensmitteln mit geschützter Herkunft.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Fakten statt Mythen: Bozner Institut räumt mit Impfgerüchten auf
Kommentare
170
Fakten statt Mythen: Bozner Institut räumt mit Impfgerüchten auf
Merz: Wir leben “nicht mehr im Frieden”
Kommentare
66
Merz: Wir leben “nicht mehr im Frieden”
Nach Schlägerei erneute Debatte um Sicherheit
Kommentare
31
Nach Schlägerei erneute Debatte um Sicherheit
Dormizil „Ulli Lerchbaumer“ eröffnet in Bozen
Kommentare
27
Dormizil „Ulli Lerchbaumer“ eröffnet in Bozen
Karl Brunner zum Diakon geweiht
18
Karl Brunner zum Diakon geweiht
Anzeigen
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Vom 26. bis zum 28. September
Die Schule der magischen Tiere 4
Die Schule der magischen Tiere 4
ab 25. September im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 