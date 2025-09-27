Aktuelle Seite: Home > Italien > Rekord-Schneefall: Italienische Alpen versinken im Schnee
„So was gab es seit 1993 nicht mehr“

Rekord-Schneefall: Italienische Alpen versinken im Schnee

Samstag, 27. September 2025 | 08:14 Uhr
Casotto del Lasin sage und schreibe 37
facebook/Parco Nazionale Gran Paradiso
Schriftgröße

Von: Ivd

Gran Paradiso – Ein meteorologisches Schauspiel hat die italienischen Alpen erfasst: Während auf den Ostalpen September-Schnee noch relativ normal ist, sorgen die ungewöhnlich frühen Schneefälle in den Westalpen für Aufsehen. Bis auf 1550 Meter Höhe reichte der weiße Teppich – ein Phänomen, das zuletzt vor über drei Jahrzehnten auftrat.

Das Tiefdruckgebiet „Alessio“ brachte kalte Luft aus Zentraleuropa und ließ die Schneefallgrenze dramatisch sinken. Im Parco Nazionale Gran Paradiso maß Parkwächter Davide Gasparini am Casotto del Lasin sage und schreibe 37 Zentimeter Neuschnee. Selbst im Ort Ceresole Reale auf 1579 Meter Höhe lagen zwei bis drei Zentimeter – ein Anblick, den die Einheimischen seit 1993 nicht mehr erlebt hatten.

Casotto del Lasin sage und schreibe 37
facebook/Parco Nazionale Gran Paradiso

Am 28. September 1993 hatte es zuletzt ähnlich viel geschneit wie zuletzt – damals vier Zentimeter in Ceresole Reale. Besonders erstaunlich ist der Kontrast: Nur eine Woche zuvor herrschten noch sommerliche Temperaturen von 23 Grad Celsius in der Region. Am Lago Serrù wurden sogar 21 Grad gemessen – ein neuer Rekord für die zweite Septemberhälfte seit Messbeginn 1955. Die Gefriergrenze lag da noch bei über 5000 Metern.

Ein Trendbrecher-Jahr

Doch hinter dem spektakulären Einzelereignis verbirgt sich ein paradoxer Trend: Obwohl die September-Schneefälle Schlagzeilen machen, zeigen Langzeitdaten das Gegenteil. „ Abgesehen von Einzelfällen wie in diesem Jahr, lässt der erste Herbstschnee immer länger auf sich warten”, betont die Meteorologengesellschaft Società Meteorologica Italiana.

Die Zahlen sind eindeutig: In Ceresole Reale verspätet sich der erste Schnee im Durchschnitt um elf Tage, in Gressoney am Monte Rosa sogar um vierzehn Tage. Diese Tendenz ist kein lokales Phänomen: eine internationale Studie im Journal of Hydrology belegt, dass 87 Prozent aller Schneemessstationen in Europa und Nordamerika später einschneien als früher.

Während die weißen Gipfel im September für Staunen sorgen und Erinnerungen an längst vergangene Winter wecken, zeichnen die Messdaten ein anderes Bild: Die Alpen werden im Durchschnitt später weiß, die Schneesaison verkürzt sich. Der frühe Schneefall ist also weniger Normalzustand als vielmehr Ausnahme in einem sich wandelnden Klima.

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirols Hunde-Kurtaxe geht um die Welt
Kommentare
91
Südtirols Hunde-Kurtaxe geht um die Welt
In den Dolomiten hat man genug von PS-Paraden auf den Pässen
Kommentare
83
In den Dolomiten hat man genug von PS-Paraden auf den Pässen
Ärger um Helikopterflüge auf die Plose
Kommentare
62
Ärger um Helikopterflüge auf die Plose
Ein Kind großzuziehen kostet in Italien bis zu 205.000 Euro
Kommentare
61
Ein Kind großzuziehen kostet in Italien bis zu 205.000 Euro
Dachverband warnt vor Speicherbecken-Boom und fordert strengere Umweltprüfungen
Kommentare
47
Dachverband warnt vor Speicherbecken-Boom und fordert strengere Umweltprüfungen
Anzeigen
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Vom 26. bis zum 28. September
Die Schule der magischen Tiere 4
Die Schule der magischen Tiere 4
ab 25. September im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 