Mann [25] durchbricht Carabinieri-Kontrollposten

Kritischer Vorfall in Lajen

Samstag, 13. Dezember 2025 | 09:23 Uhr
Ortisei-carabinieri St. Ulrich
Carabinieri
Von: luk

Lajen – In Lajen ist es in diesen Tagen zu einem kritischen Vorfall gekommen: Ein junger Mann (25) aus dem Ort hat bei einer üblichen Verkehrskontrolle der Carabinieri völlig die Fassung verloren.

Der bereits wegen Drogendelikten aktenkundige Autofahrer sollte angehalten werden. Er entschied sich jedoch, die Polizeikelle zu ignorieren.

Mehr noch: Beim Versuch, der Kontrolle zu entgehen, rammte er mit seinem VW Golf das Einsatzfahrzeug der Carabinieri aus St. Ulrich. Dabei wurden die Exekutivbeamten verletzt und es entstand erheblicher Sachschaden.

Dem 25-Jährigen Lajener gelang daraufhin tatsächlich die Flucht. Die Ordnungshüter forderten Unterstützung an und innerhalb kurzer Zeit konnten sowohl der Mann aus Lajen sowie sein Fahrzeug in Villanders aufgespürt werden.

Er wurde auf freiem Fuß angezeigt und muss sich nun wegen diverser Vergehen vor Gericht verantworten.

Bezirk: Salten/Schlern

Bezirke

Salten/Schlern

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

