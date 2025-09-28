Aktuelle Seite: Home > Politik > Hamas fordert Angriffsstopp – Leben von Geiseln bedroht
Zerstörtes Gebäude im Nuseirat Flüchtingscamp in Gaza

Hamas fordert Angriffsstopp – Leben von Geiseln bedroht

Sonntag, 28. September 2025 | 16:08 Uhr
Zerstörtes Gebäude im Nuseirat Flüchtingscamp in Gaza
APA/APA/AFP/EYAD BABA
Von: APA/dpa

Die islamistische Terrororganisation Hamas hat die israelische Armee dringend dazu aufgefordert, ihre Angriffe in der Stadt Gaza 24 Stunden lang einzustellen. Das Leben zweier israelischer Geiseln sei in echter Gefahr, hieß es in einer Mitteilung des militärischen Arms der Hamas am Sonntag. Die Truppen müssten sich auch unverzüglich in ein Gebiet südlich der “Straße 8” in der Stadt Gaza zurückziehen, damit versucht werden könne, die beiden Geiseln “herauszuholen”.

Die Aufforderung zum Angriffsstopp gelte von 18.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr MESZ) an, hieß es in der Mitteilung. Zuvor hatten die Kassam-Brigaden mitgeteilt, der Kontakt mit den beiden Geiseln sei in den letzten 48 Stunden wegen der intensiven israelischen Angriffe in der Stadt abgebrochen.

Es war zunächst unklar, ob Israel auf die Forderung eingeht. Die Angehörigen der 48 verbliebenen Geiseln – darunter noch 20 am Leben – hatten immer wieder vor der Gefahr einer Bodenoffensive in der Stadt Gaza für ihre Liebsten gewarnt. Es war auch befürchtet worden, die Hamas könnte die Geiseln als “menschliche Schutzschilde” missbrauchen.

