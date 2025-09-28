Aktuelle Seite: Home > Chronik > Karl Brunner zum Diakon geweiht
Leiter des Kinderdorfes verstärkt Seelsorge in Kiens

Karl Brunner zum Diakon geweiht

Sonntag, 28. September 2025 | 08:47 Uhr
Von: fra

Pfalzen – Am gestrigen Samstag, 27. September, wurde Karl Brunner, Leiter des Südtiroler Kinderdorfes, in der Pfarrkirche Pfalzen von Bischof Ivo Muser zum Ständigen Diakon geweiht. In seiner Predigt betonte der Bischof, ein Diakon sei für Christus, die Kirche und besonders für jene da, „die keine Stimme haben“.

Die Weihe fiel auf den Gedenktag des heiligen Vinzenz von Paul. Bischof Muser erinnerte daran, dass Liebe sich in konkreten Taten zeige und der Diakon berufen sei, zu dienen, nicht sich bedienen zu lassen.

Karl Brunner, 1976 in Villach geboren, lebt seit 2011 mit seiner Familie in Pfalzen. Der studierte Theologe und Sozialarbeiter leitete zuvor 14 Jahre lang den Religionsunterricht und steht seit 2020 an der Spitze des Südtiroler Kinderdorfes. Ehrenamtlich engagiert er sich im KVW und in der Pfarrei Pfalzen.

Brunner beschrieb seinen Weg zum Diakonat als Prozess, der durch Anregungen von außen ins Rollen kam. „Ich möchte das Evangelium hochhalten, gemeinsam mit den Menschen unterwegs sein und klare Kante zeigen, wenn die Menschenwürde verletzt wird“, sagte er.

Mit Abschluss eines 18-monatigen Ausbildungswegs wird Brunner künftig in der Seelsorgeeinheit Kiens tätig sein, unter anderem bei Predigten, Taufen, Trauungen und Begräbnissen.

Pustertal

