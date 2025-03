Gewaltverbrechen am Gardasee: Seniorin im Schlaf von Tochter getötet

Von: mk

Riva – Eine 91-jährige Frau ist in Riva am Gardasse tot aufgefunden worden. Einer ersten, noch bruchstückhaften Rekonstruktion zufolge soll die 60-jährige Tochter die Mutter im Schlaf getötet haben.

Die Carabinieri von Riva del Garda haben die Ermittlungen aufgenommen und stehen derzeit in der Via Grazia Deledda am Ort des Geschehens in der Wohnung im Einsatz.

Vermutet wird, dass es sich um eine Eskalation im familiären Kontext handelt: Die Tochter pflegte ihre Mutter seit Jahren zu Hause. Womöglich fühlte sie sich der schwierigen Situation nicht mehr gewachsen.

Die Ermittlungen der Carabinieri laufen auf Hochtouren, um die genauen Umstände des Todesfalls zu klären.