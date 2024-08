Grausam: Einbrecher sperren Hund in Waschmaschinentrommel

Von: ka

Vigevano – Nach dem Aufruf einer Familie, sie bei der Suche nach ihrer vermissten fünf Jahre alten Mischlingshündin zu unterstützen, war seit Samstag halb Vigevano auf den Beinen. Die Hündin, die auf den Namen Guendalina hörte, war seit einem Einbruch spurlos verschwunden.

Die Familie glaubte, dass Guendalina vor den Einbrechern weggelaufen sei und in der Kleinstadt oder in ihrer Umgebung umherstreife. Am Montag musste sie aber die traurige Entdeckung machen, dass die Hündin einem grausamen Verbrechen zum Opfer gefallen war.

Am Freitagabend war in der Wohnung der Familie Savone, die sich in einem Wohnhaus am Rande von Vigevano befindet, für kurze Zeit niemand anwesend. Während seine Frau und die beiden erwachsenen Kinder in Urlaub waren, hatte Vincenzo Savone das Haus verlassen, um zu Abend zu essen. Da die Abwesenheit nur kurz war, war Guendalina, wie so viele andere Male auch, bei brennendem Licht allein zu Hause geblieben.

Als er heimkehrte, erlebte Vincenzo Savone eine böse Überaschung: Im Haus war eingebrochen worden. Vincenzo Savone bot sich ein Bild der Verwüstung. Die Einbrecher hatten die gesamte Wohnung durchwühlt und mehrere Wertgegenstände gestohlen.

Das Schlimmste aber war, dass die fünf Jahre alte Mischlingshündin spurlos verschwunden war. Er vermutete, dass Guendalina vor den Einbrechern weggelaufen sei und in der Kleinstadt oder in ihrer Umgebung umherirre. Als in den sozialen Netzwerken die Bitte der Familie Savone erschien, sie bei der Suche nach ihrer Hündin zu unterstützen, beteiligten sich nicht nur die Nachbarn, sondern auch viele andere Einwohner der Kleinstadt bei Mailand an der Suchaktion.

In den sozialen Medien von Vigevano kursierten in regelmäßigen Abständen Meldungen, dass nach der Hündin immer noch gesucht werde. “Helft uns, Guendalina zu finden”, lauteten die Aufrufe. “Uns liegt nichts an den Wertsachen, sondern nur um sie: ‘Bitte bringt sie uns zurück'”, appellierte die Familie Savone auch an die Täter.

In diesen quälenden Stunden, in denen sie nicht wussten, was mit dem kleinen Tier geschehen war, bemerkten die vier Familienmitglieder der Savone jedoch nicht, dass die Hündin das Haus nie verlassen hatte.

Die fünfjährige Mischlingshündin Guendalina, die die Familie aus dem städtischen Tierheim in ihr Haus aufgenommen hatte, war tot. Bis zur grausamen Entdeckung am Montagabend hätte niemand von ihnen jemals geahnt, dass die Hündin von den Einbrechern auf grausamste Art und Weise getötet worden war. Vermutlich, weil Guendalina die Einbrecher bei ihrer “Arbeit” gestört hatte, hatten sie sie in die Trommel einer alten kaputten Waschmaschine gesperrt, wo die Mischlingshündin qualvoll verendet war.

Nach dem Fund des Kadavers der qualvoll verendeten Hündin steht die Familie Savone unter Schock. Nach der barbarischen Tat sind weit über Vigevano hinaus Trauer und Entsetzen groß. Die Familie Savone erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Kadaver hingegen wurde in ein tiermedizinisches Zentrum gebracht. Die Entscheidung, ob der Kadaver obduziert werden soll, steht noch aus.

Die Präsidentin von “LNDC Animal Protection“, Piera Rosati, drückt der Familie ihre Solidarität aus und teilt mit, dass der in Mailand ansässige Tierschutzverein Anzeige wegen Tötung von Tieren erstattet hat. “Wir hoffen, dass die Ermittlungen zum Diebstahl es ermöglichen werden, diese skrupellosen Täter, die sich nicht mit dem Diebstahl begnügt, sondern auch die unschuldige Hündin getötet haben, ausfindig zu machen und zur Rechenschaft zu ziehen”, so Piera Rosati in ihrer Presseaussendung.

Die Aussendung schließt mit der Bitte, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei oder direkt an die Tierschutzvereinigung zu wenden.