Grausamer Mord an Liebespaar: „Andrea, Nein!“

Lecce – Am Montagabend gegen 9.30 Uhr ist in einem Mehrfamilienhaus in Lecce die Abendstille von schrecklichen Schreien und Hilferufen jäh unterbrochen worden.

Laut den letzten Ermittlungserkenntnissen hatten der 37-jährige Daniele De Santis und seine 30-jährige Verlobte Eleonora Manta einem Mann, den sie vermutlich kannten, die Tür ihrer Wohnung geöffnet, woraufhin es zu einem heftigen Streit kam. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog der Unbekannte ein Messer und stach zuerst in der Wohnung mehrere Male auf Eleonora Manta ein. Anschließend wandte sich der Täter Daniele De Santis zu, den er auf dem Treppenpodest vor der Wohnung ebenfalls mit mehreren Messerstichen niederstreckte. Kurz darauf ergriff der Täter die Flucht.

Von fürchterlichen Schreien wie „Andrea, Nein!“ aufgeschreckt, rissen mehrere Nachbarn ihre Türen auf, um im Stiegenhaus nach dem Rechten zu sehen. Einen der Nachbarn gelang es, den flüchtenden Täter kurz zu sehen. Er beschrieb ihn später der Polizei als großen, maskierten, schwarz gekleideten Mann, der Handschuhe und einen gelben Rucksack trug. Es waren auch die Nachbarn, die die blutüberströmten Leichen des 37-Jährigen und der 30-Jährigen entdeckten und die Polizei sowie die Rettungskräfte alarmierten.

Die Polizei leitete nach dem flüchtigen Täter umgehend eine Großfahndung ein. Wie aus Polizeikreisen durchsickerte, gehen die Ermittler von einem persönlichen, im Privatleben des Paares liegenden Tatmotiv aus, wobei sich die Arbeit der Beamten schon bald auf eine bestimmte Person konzentrierte. Am Mittwochnachmittag geriet ein 37-jähriger Inhaber einer Tabaktrafik aus Aradeo als Tatverdächtiger in das Visier der Ermittler. Der Mann, dessen Vorname zudem „Andrea“ lauten soll, wurde von den Polizeibeamten zum Verhör auf das Kommissariat geleitet.

Die Bluttat löste weit über die apulische Kleinstadt hinaus Abscheu und Entsetzen aus. Auch in der Fußballwelt herrscht um das junge Schiedsrichtertalent große Trauer. Wie SportNews.bz berichtet, war Daniele De Santis Schiedsrichter in diversen Profi-Kategorien. Zwischen Serie D, Serie C und der Primavera-Meisterschaft brachte er es auf 130 Partien. 2017 hatte der Süditaliener als vierter Offizieller im Spiel Pisa gegen Benevento sein Serie-B-Debüt gegeben. Im Vorjahr war er sogar auch einmal in Bozen im Einsatz, als er am 17. November 2019 die Partie zwischen dem FC Südtirol und Sambenedettese leitete. Der FCS gewann damals mit 3:0.