Grenzenlose Liebe: Tiroler Vizelandeshauptmann liebt „Schwester Italiens“

Rom/Trient/Innsbruck – Monatelang hatten die 41-jährige Italienerin, die vor fast einem Jahr für die Partei Fratelli d’Italia ins Parlament eingezogen war, und der 40-jährige Vizelandeshauptmann des Landes Tirol alles getan, um ihre frische Liebe vor der neugierigen Öffentlichkeit geheimzuhalten, aber wie der Corriere del Trentino berichtet, blieb der schönen Angeordneten am Ende nichts anderes übrig, als die immer lauter werdenden Liebesgerüchte zu bestätigen.

Zu viele in den sozialen Netzwerken aufgetauchte Fotos, die die Trentiner Abgeordnete Alessia Ambrosi und den sozialdemokratischen Tiroler Vizelandeshauptmann Georg Dornauer zusammen bei der Hundertjahrfeier im Hotel Quellenhof und bei einem romantischen Opernabend in der Arena di Verona zeigen, ließen kaum mehr Zweifel offen. „Ja, ich bin mit meinem österreichischen Kollegen Georg Dornauer zusammen“, bestätigt Alessia Ambrosi die Liebesgerüchte.

Alessia Ambrosi ist in Italiens Politik kein unbekanntes Gesicht. Die ursprünglich aus Negrar bei Verona stammende 41-Jährige zog nach ihrer universitären Ausbildung nach Ala ins Trentino, um dort in einer Bank zu arbeiten. Als Gründungsmitglied der ersten lokalen Lega Nord-Sektion begann im südlichen Trentino auch ihre politische Laufbahn. Ihre politische Karriere gipfelte im letzten Jahr, als es ihr gelang, für die Partei von Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, ins römische Parlament einzuziehen.

Privat ist Alessia Ambrosi, die von ihrem ersten Partner geschieden ist, in allererster Linie Mutter ihrer Tochter Gloria. Seit der junge Tiroler Sozialdemokrat, der als Tiroler Vizelandeshauptmann im Blickfeld der Nordtiroler Öffentlichkeit steht, das Herz der schönen Italienerin – Alessia Ambrosi war im Jahr 2008 im regionalen Finale der Wahl zur Miss Italia gestanden – erobern konnte, sind beide nicht mehr Single.

„Ab einem gewissen Moment entscheidet das Herz, alle Bedenken hintanzustellen. Unsere Beziehung ist sicher nicht die erste, in dem sich Menschen mit unterschiedlichen Überzeugungen und Ideen einfach kennenlernen, mögen und sich mit der Zeit verlieben. Bisher haben wir unsere Liebe mit äußerster Zurückhaltung und ohne Lust auf das Rampenlicht gelebt“, so Alessia Ambrosi gegenüber dem Corriere del Trentino.

Beide erkannten aber, dass sie ihre Liebe nicht mehr länger verstecken konnten und sie noch viel weniger länger verstecken wollten. „Über sein Privatleben Rechenschaft ablegen zu müssen, ist ein Novum, aber ich muss zugeben, dass wir das früher oder später erwartet haben. Da wir sehr unterschiedlichen Parteien angehören, fällt das Bekanntwerden unserer Beziehung in der Öffentlichkeit natürlich auf“, sagt die schöne Abgeordnete, während ihr ein Lächeln über das Gesicht huscht.

In der Tat ist die politische Distanz enorm. Während Alessia Ambrosi für die Rechtspartei Fratelli d’Italia im italienischen Parlament sitzt, gehört der Sozialdemokrat Georg Dornauer politisch der linken Hemisphere an. Alessia Ambrosi fügt aber hinzu, dass sie sich politisch in den Fußstapfen von Margaret Thatcher sehe und in ihrer Partei für ihre überzeugte Distanz zum politischen Extremismus bekannt sei. Dadurch, dass Georg Dornauer – so Alessia – in seiner Partei, der SPÖ, eher den gemäßigteren Wirtschaftsflügel verkörpere, fänden sie politisch und auf Sachebene viele Gemeinsamkeiten.

„Wir vertreten zum Beispiel beide eine kompromisslose Linie im Umgang mit den Bären, aber uns eint vor allem die Leidenschaft, mit der wir die verschiedenen, oft heiklen grenzüberschreitenden Fragen und Themen verfolgen. Ich engagiere mich sehr für die pro-atlantische und Pro-Ukraine-Sache. Letztendlich sind Georg und ich in allem einer Meinung“, erklärt die 41-Jährige mit Freude.

Über den Beginn ihrer Liebe will die schöne „Schwester Italiens“ nur wenig verraten. „Wir haben uns zum ersten Mal bei der Euregio-Kommission in Bozen 2019 gesehen und uns dann einige Monate später beim Dreier-Landtag in Meran wieder getroffen“, so Alessia.

Eigentlich fing ihre Beziehung mit einem lustigen Streich seiner Parteikollegen an. „Einer seiner SPÖ-Kollegen rief mir zu. Als ich aufschaute und Georg sich mir zuwandte, schossen seine Kollegen ein Foto, das sie später scherzhaft als Story ‚Es liegt Liebe in der Luft‘ auf Instagram posteten. Der Rest ergab sich von selbst. Er ließ sich meine Telefonnummer geben und rief mich unter einem Vorwand an. Ich ließ mich umwerben, indem ich etwas Abstand hielt, aber mit der Zeit wurde uns beiden bewusst, dass das Liebesgefühl da war. Es wuchs, wurde immer größer und ist heute sehr stark“, spricht die Abgeordnete über ihre Gefühle.

Die Distanz zwischen den beiden Liebenden scheint viel kleiner zu sein, als sie auf den ersten Blick scheint. „Er ist ein bisschen ‚italienisch‘, großväterlicherseits hat er kalabresisches Blut, er liebt Italien und ist verrückt nach den Spaghetti Bolognese, die ich für ihn koche“, verrät Ambrosi mit einem spitzbübischen Lächeln. Währenddessen fleißig jeweils Deutsch und Italienisch gelernt werden, führt das Liebespaar die Gespräche derweil auf Englisch. „Wie alle Paare reden wir über unsere gemeinsame Zukunft. Trotz aller Vorurteile wollen wir im Moment aber nur unsere Liebe genießen, die wir als freie Menschen, die in ihrer Arbeit und ihrem politischen Engagement ihre Erfüllung gefunden haben, gemeinsam und offen leben wollen“, bekennt die schöne „Schwester Italiens“.

Die Liebe zwischen Alessia Ambrosi und Georg Dornauer mag zwar auffallen, aber eigentlich sind sie nur ein ganz normales Liebespaar, das gemeinsam glücklich werden will.